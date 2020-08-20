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Aslan’dan 60 milyon Euro’luk yıldıza teklif!

Son dakika haberleri... Kiralık sözleşmeleri sona eren Seri ve Lemina yerine arayışlarına devam eden Galatasaray, 'dan Gabriel'i gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.8.2020 19:56 Son Güncelleme: 20.8.2020 19:59 ABONE OL
Aslan’dan 60 milyon Euro’luk yıldıza teklif!

Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar'ı kadrosuna katan sarı kırmızılılar, yeni isimler için temaslarını sürdürüyor.

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren ve Lemina ile Seri'yi tekrar kadrosuna katmak için temaslarda bulunan Galatasaray'ın sürpriz hedefi ortaya çıktı.

Portekiz basını, Galatasaray'ın, Benfica'nın 26 yaşındaki sol ayaklı orta saha oyuncusu Gabriel için girişimler yaptığını yazdı.

Sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonlu, 1 yıllığına kiralama teklifi yaptığı ancak Benfica Başkanı Vieira'nın oyuncuyu sadece 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin ödenmesi durumunda göndereceği yanıtını verdiği kaydedildi.

Yeni teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 11'de şans bulma ihtimali düşük olduğu belirtilen oyuncu için bu kararın ilerleyen günlerde değişebileceği de vurgulandı.

GABRIEL KİMDİR?
Kariyerine Brezilya'da başladıktan sonra 2011'de 17 yaşındayken Juventus'a transfer olan Sambacı, ardından Pro Vercelli, Spezia, Pescara, Livorno ve Leganes'te kiralık olarak oynadı.

Gabriel / SL Benfica, 2020

Orta sahada defansif ağırlıklı olmak üzere oyunun iki yönünü de oynayabilen 26 yaşındaki oyuncu, 2016'da 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Leganes'e transfer oldu. Burada 2 yıl kendini gösterdikten sonra Benfica, onun için 8 milyon euro ödedi ve kadrosuna kattı.

Benfica'da 68 maça çıkan ve 4 gol, 3 asistlik performans sergileyen Brezilyalı, kariyerinde ise toplam 272 maça çıktı ve 26 gol, 18 asistlik skor katkısı yaptı.

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Aslan’dan 60 milyon Euro’luk yıldıza teklif!
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