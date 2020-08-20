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'den KAP'a Muriqi açıklaması

'nin Kosovalı golcüsü 'nin 16 milyon euro ve deneyimli stoper Bastos karşılığında Lazio'ya olduğu iddia edilmişti. Sarı-lacivertli ekip, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Giriş Tarihi: 20.8.2020 21:16 ABONE OL
Fenerbahçe'den KAP'a Muriqi açıklaması

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır:

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriqi'ye çeşitli kulüplerden muhtelif teklifler gelmektedir. Ancak, bugün bazı yayın organlarında oyuncumuzun transferi için bir miktar para ve bir başka oyuncunun bonservisi karşılığında İtalya'nın Lazio takımıyla anlaşıldığına dair haberler yer almıştır.

Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

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Fenerbahçe'den KAP'a Muriqi açıklaması
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