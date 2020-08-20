Fenerbahçe'den Lazio'ya Muriqi teklifi!

Geçen sezonun flaş ismi Vedat Muriç için Lazio ile uzun süredir yapılan pazarlıklarda flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan kulübünün 16+3 milyon Euro'luk önerisine 'evet' diyen ancak paranın 3 yılda ödenmesini kabul etmeyen Fenerbahçe masaya çarpıcı bir teklif koydu.Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler Lazio'dan, transfer gündeminde yer alan savunma oyuncusu Bastos ile beraber forvet oyuncusu Felipe Caicedo ve 15 milyon Euro istedi.İtalyan kulübünün Bastos ve Caicedo'yu vermeye sıcak baktığı ancak 15 milyon Euro'yu fazla bulduğu öğrenildi. Lazio'nun kesin yanıtını birkaç gün içinde vermesi bekleniyor.Eğer Lazio'nun yanıtı olumsuz olursa, Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferinden bağımsız olarak Bastos ve Caiceo için pazarlık yapacağı öğrenildi. Erol Bulut iki isme de onay verdi.