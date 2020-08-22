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, Brezilyalı ön libero Flavio'nun ardından kulübü ’yı da ikna etti. Flavio 3+1 yıl Trabzon forması giyecek.

Giriş Tarihi: 22.8.2020 ABONE OL
Flavio Medeiros Trabzonspor’da

Yeni sezon için transfer harekâtını sürdüren Trabzonspor, uzun süredir peşinde olduğu Flavio Medeiros'ta mutlu sona ulaştı. Trondsen, Stiven Plaza ve Marlon'u kadrosuna katan bordo-mavili kulüp, 24 yaşındaki ön liberoyu da renklerine bağladı. Oyuncu ile her konuda anlaşan ve kulübü Bahia ile de ufak pürüzleri gidermeye çalışan Trabzonspor, Brezilya ekibini ikna etmeyi başardı. Flavio ile 3+1 yıllığına el sıkışan Fırtına, Bahia'ya da 1.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Merkez orta sahada da görev yapabilen Brezilyalı futbolcu, her iki ayağını da kullanabiliyor. Hırslı yapısıyla dikkat çeken Flavio için Bahia taraftarları kampanya başlatmış ve oyuncunun gitmemesi için mesajlar yağdırmıştı.

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Flavio Medeiros Trabzonspor’da
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