Trabzonspor'dan TFF'ye flaş başvuru!

Kasımpaşa'nın Fatih Öztürk'ü G.Saray'a; Mame Thiam'ı ise F.Bahçe'ye bedelsiz göndermesi tartışmalara neden olmuştu. Lacivertbeyazlıların, mali sıkıntı yaşayan bu iki kulübe destek vermek amacıyla böyle bir karar aldıklarını açıklaması diğer kulüplerden tepki görmüştü. Bu durumla ilgili Trabzonspor Divan Kurulu, TFF'ye flaş bir başvuruda bulundu. Bordo-mavililer, Kasımpaşa'nın oyuncularını G.Saray ve F.Bahçe'ye vermesinin usulsüz olduğunu ve transferlere lisans verilmemesi gerektiğini belirterek, suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Kasımpaşa'nın harcama limitini bedelli satış ile artırması mümkün iken böyle bir yol izlemesinin görevi kötüye kullanmak olduğu vurgulandı.



MAÇLARI ŞAİBE ALTINA GİRDİ

Tek tek ihlal edilen Disiplin talimatlarının yazıldığı başvuruda, "Kasımpaşa tarafından başka takımın daha güçlü olmasını isteyecek kadar ileri giden, haksız rekabet oluşturan, başka kulüpler lehine açıklamalar yapılmıştır. Kasımpaşa'nın, bu kulüplerle oynayacağı maçlar şaibe altına girmiştir... Bu takımların, 'biz' ruhu ile hareket edecekleri, bunun da şikeye teşebbüs niteliğinde olduğu açıktır. Sportmenliğe aykırı, fubolun değerini düşüren, maç sonucunu etkilemeye teşebbüs eden ve talimatların amacı dışında, etik değerlerle bağdaşmayan bu transferlerin tescil edilmemesi gerekmektedir" ifadesi kullanıldı.



NE DEDİLER?



ÖMER ÜRÜNDÜL

Altında yatan esas gerçeği merak ediyorum

Kasımpaşa'nın kaleci Fatih Öztürk'ü Galatasaray'a, Mame Thiam'ı da Fenerbahçe'ye bedelsiz vermesi doğal olarak kamuoyunda ciddi bir yankı uyandırdı. Çoğu kesimin düşüncesi, neden kulüplerin ciddi mali problemleri varken bir takım, oyuncularını bedava iki kulübe veriyor şeklinde... Bunun altında yatan esas gerçek herkes tarafından da merak ediliyor. Doğrusu ben de çok merak ediyorum!



İSKENDER GÜNEN

Arka planda çok daha farklı girişimler olmalı

Futbol dünyasında olmaması gereken bir durum. Böylesine yaklaşımlar içerisinde olmayı son derece yanlış buluyorum. Çünkü yapılan iş haksız rekabete girer. Bana göre bu işin arka planında daha farklı bir takım girişimler olmuş. Kasımpaşa'nın oyuncularını bonservissiz vereceği düşüncesine sahip değilim. İsmi bonservis olmaz ama arka planda harcama limitlerini etkilemeyecek kalemlerden bir şeyler verilmiş olabilir. Limitlerden kurtulmak için kulüplerin böyle alışverişler yapması ileride sorun yaratır.



BÜLENT TİMURLENK

Bütün bu soruların cevabı aynı yere çıkıyor

Ticarette bir malı kaça satacağınıza karışan olmaz. Bonservisler de buna dahil. Kasımpaşa iki oyuncusunu bedelsiz olarak bıraktı. Burada karar kulübün patronuna ait. Diagne 13 milyon Euro eder miydi ya da Fatih Öztürk neden bedava ya da Thiam. Bütün bu soruların cevabı aynı yere çıkıyor. Futbol tarihinde sık rastlanan kararlar değil bunlar. Thiam, Fenerbahçe kadrosu için önemli bir artı. Ama sezonun ilk yarısında dökülen, kariyerinin sonuna gelmiş Fatih'in Galatasaray'da ne işi var, onu anlamadım.

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