Son dakika: Fenerbahçe Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini uzattı

Süper Lig'de yeni sezon öncesi şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'de, transfer haberleri art arda geliyor.
Son olarak dün Sosa transferini açıklayan sarı-lacivertliler, Alper Potuk'la da yollarını ayırmıştı. İç transfer mesaisini de sürdüren Fenerbahçe, Tolga Ciğerci imza attırdı.
Deneyimli futbolcu, 1 yıl daha sarı-lacivertli takımda kalacak.
2018 yılında Galatasaray'dan ayrılarak Fenerbahçe'nin yolunu tutan 28 yaşındaki futbolcu, ilk yılında sakatlıkları sebebiyle forma şansı bulamamıştı. Tolga, geçtiğimiz sezon ise 26 karşılaşmada boy gösterdi ve 2 gol 3 asistlik katkı yaptı.