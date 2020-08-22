Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini uzattı

Son dakika: 'nin sözleşmesini uzattı

Son dakika... Transferin hızlı takımlarından , iç transferde de hareketli günler yaşıyor. Sarı-lacivertli ekip, 'nin sözleşmesini uzattı. 2018'de Fenerbahçe'ye gelen Tolga, 1 yıl daha sarı-lacivertli formayı giyecek.

Giriş Tarihi: 22.8.2020 14:17 Son Güncelleme: 22.8.2020 14:27 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini uzattı

Süper Lig'de yeni sezon öncesi şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'de, transfer haberleri art arda geliyor.

Son olarak dün Sosa transferini açıklayan sarı-lacivertliler, Alper Potuk'la da yollarını ayırmıştı. İç transfer mesaisini de sürdüren Fenerbahçe, Tolga Ciğerci imza attırdı.

Deneyimli futbolcu, 1 yıl daha sarı-lacivertli takımda kalacak.

2018 yılında Galatasaray'dan ayrılarak Fenerbahçe'nin yolunu tutan 28 yaşındaki futbolcu, ilk yılında sakatlıkları sebebiyle forma şansı bulamamıştı. Tolga, geçtiğimiz sezon ise 26 karşılaşmada boy gösterdi ve 2 gol 3 asistlik katkı yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS üniversite tercih sonuçları ÖSYM aday işlemleri sayfasından ne zaman açıklanacak? 2020 YKS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı?
Altın fiyatları ile ilgili SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 22 Ağustos bugün ne kadar?
Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un helikopterde romantik anları! Ebru Şallı aşk paylaşımlarına yenisini ekledi...
MEB SON DAKİKA AÇIKLAMASI... Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 Okulların açılma tarihi ne zaman, ertelendi mi?
SON DAKİKA: MEB'den okul öncesi eğitim kurumları ile ilgili flaş karar!
320 milyar metreküp doğal gaz fiyatı ne kadar? Doğalgaz 1 metreküp fiyatı ne kadar, kaç TL?
Son Dakika Haberi: Düğünler iptal edildi mi, hangi illerde düğünler yasak? İşte kına, nişan ve düğünlerin iptal edildiği iller ve ilçeler
Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e 'Sen gittin ya ben çok değiştim' mesajı! Murat Dalkılıç "Ayrılık nedeni Kerem Bürsin mi?" sorusuna ilk kez yanıt verdi...
SON DAKİKA: Türkiye'nin tarihi doğal gaz keşfi dünyada böyle yankılandı! Rusya'da 'Gaz' sancısı başladı...
DSÖ'den flaş koronavirüs aşısı açıklaması: İki yıldan kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini uzattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA