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Fenerbahçeli Sosa'nın eşinde corona virüsü!

'nin geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız 'nın eşinin corona virüsü test sonucu pozitif çıktı.

Giriş Tarihi: 24.8.2020 16:17 Son Güncelleme: 24.8.2020 16:42 ABONE OL
Fenerbahçeli Sosa'nın eşinde corona virüsü!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Ernesto Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, corona virüsüna yakalandığını duyurdu.

Carolina Alurralde, Instagram hesabından açıklamada bulunurken koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu ve 14 gün boyunca evde karantina altında kalacağını belirtti.

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Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, yaptığı resmi açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir." demişti.

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Fenerbahçeli Sosa'nın eşinde corona virüsü!
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