İtalyan gazeteci açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni stoperi Lemos

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Fenerbahçe Las Palmas'tan Lemos'u kadrosuna kattı

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, takviyeleri arka arkaya yaptı ve sıra stopere geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın sosyal medyada paylaştığı bilgiye göre, sarı lacivertli takım Uruguaylı stoper için Las Palmas ile 1,5 milyon Euro karşılığında anlaştı.Yine İtalya basınından tuttomercatoweb'in verdiği habere göre 24 yaşındaki stoper, sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelecek.