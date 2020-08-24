İtalyan gazeteci açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni stoperi Lemos
Son dakika Fenerbahçetransfer haberleri... İtalyan basınında yer alan haberlere göre Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos, Fenerbahçe ile anlaştı.
Giriş Tarihi: 24.8.2020 18:06Son Güncelleme: 24.8.2020 18:26ABONE OL
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, takviyeleri arka arkaya yaptı ve sıra stopere geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın sosyal medyada paylaştığı bilgiye göre, sarı lacivertli takım Uruguaylı stoper için Las Palmas ile 1,5 milyon Euro karşılığında anlaştı.
Yine İtalya basınından tuttomercatoweb'in verdiği habere göre 24 yaşındaki stoper, sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelecek.