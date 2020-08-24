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Dünyaca ünlü forvet 'ye! ...

Muriqi'nin Lazio'ya transferi artık an meselesi ve sarı lacivertli takım yeni sezon için forvet arayışlarına başladı. Kanarya'nın gündeminde kariyerinde , , gibi takımlarda forma giyen Hırvat golcü var. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.8.2020 17:05 Son Güncelleme: 24.8.2020 17:13 ABONE OL
Dünyaca ünlü forvet Fenerbahçe'ye! Mario Mandzukic...

Juventus ile sözleşmesi sona eren Mario Mandzukic takım arayışlarına başladı. Dünyaca ünlü santrforun adı Fenerbahçe ile anılırken İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Tuttosport'un haberine göre, Hırvat golcü, İtalya Serie A takımlarından Roma ile görüşmelere başladı.

FENERBAHÇE'DEN İSTEĞİYLE AYNI!
Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu, Fenerbahçe'den talep ettiği ücret olan 4 milyon euro (35 milyon lira) aynısını Roma'dan istedi. Mario Mandzukic'in yıllık 2 senelik sözleşme arzu ettiği ve İtalyan kulübü ile görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Kariyerinde Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi devlerin formasını giyen 34 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezonu Al Duhail'de geçirdi.

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Dünyaca ünlü forvet Fenerbahçe'ye! Mario Mandzukic...
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