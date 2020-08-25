Fenerbahçe forvetini buldu! Enner Valencia...

Sarı lacivertli takımın Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin kısa süre içerisinde İtalya Serie A ekibi Lazio'ya transfer olması bekleniyor. Pek çok mevkiye takviyeyi yapan sarı lacivertli takımda sırada stoper ve forvet transferleri var. Stoper transferi için Uruguyalı Lemos'u İstanbul'a getiren Kanarya, Muriqi sonrası için de hazırlıklarını yaptı.



Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Ekvadorlu yıldız Enner Valencia ile anlaştı. TRT Spor'un haberine göre yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelip kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı atması bekleniyor.



Şu an herhangi bir takım ile sözleşmesi bulunmayan ve bu yüzden bonservis bedeli ödenmeyecek olan Enner Valencia, geçtiğimiz sezonu Tigres'de geçirdi. 2017 yılından beri bu takımda forma giyen Valencia, 118 maçta 34 gol 14 asistlik performans gösterdi. Valencia, kariyeri boyunca ise 350 maçta 89 gol 46 asistlik performans gösterdi. 30 yaşındaki tecrübeli forvet, Ekvador Milli Takımı ile ise 54 maçta 31 gol kaydetti.