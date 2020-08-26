Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de yeni transfer Lemos ilk antrenmanına çıktı

'de yeni Lemos ilk antrenmanına çıktı

döneminin en hızlı takımı son olarak kadrosuna 'u katmıştı. Sarı-lacivertlilerin yeni yıldızı Tesisleri’nde ilk idmanına çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 26.8.2020 20:43 Son Güncelleme: 26.8.2020 20:50 ABONE OL
Fenerbahçe'de yeni transfer Lemos ilk antrenmanına çıktı

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı. Yeni transfer Uruguaylı stoper Mauricio Lemos da kampa katılırken, teknik heyet ile futbolcularla tanıştı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı saat 17.30'da ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.


Fenerbahçe Marcel Tisserand ile anlaşmaya vardı!

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABER: Hangi illerde düğünler yasaklandı? İşte nişan, sünnet, kına gecesi ve düğünlerin yasak olduğu iller…
SON DAKİKA: Sokak ortasına tuvaletini yaptı! O anlar kameralara böyle yansıdı...
Son dakika haberi: Bill Gates'ten coronavirüs açıklaması! Milyonlarca insan ölecek ama...
Son Dakika... Düğünler yasaklandı mı, hangi illerde iptal edildi? İşte valilikler tarafından düğünlere getirilen kısıtlamalar ve yasaklar listesi!
YKS tercih sonuçları 2020 Üniversite yerleştirme sonuçları son dakika açıklandı! YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Dünya yıldızı Galatasaray'a! James Rodriguez denirken...
MasterChef eleme adayı kimler oldu? 25 Ağustos 2020 Salı MasterChef eleme potasına kim girdi?
Milli Piyango Online ile 25 Ağustos 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı: Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu!
YKS ek tercih ve yerleştirme başvuruları ne zaman yapılacak? 2020 Üniversite boş kontenjanları ile YKS ek tercih tarihleri belli mi?
Üniversite kayıt için gerekli belgeler: Üniversite kayıt hakkı kazananlar için gerekli evraklar listesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de yeni transfer Lemos ilk antrenmanına çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA