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Son dakika: için iddiası

Son dakika... çalışmalarını sürdüren için İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. , sarı-lacivertli takımın bonservisi 'de bulunan 'i kadrosuna katacağını iddia etti. Kanarya'nın, Lazio'ya satmaya hazırlandığı Muriqi'nin yerine Kalinic'i alacağı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 26.8.2020 15:28 Son Güncelleme: 26.8.2020 15:47 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe için Kalinic iddiası

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bugün Uruguaylı stoper Lemos'u açıklayan, Enner Valencia'yı ise İstanbul'a getirmeye hazırlanan sarı-lacivertliler için İtalya'dan çarpıcı bir iddia geldi.

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satacak olan Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Kalinic'i istediği ifade edildi. İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre Kanarya, Hırvat golcüye yüksek bir teklif yaptı.

Bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Kalinic için İspanyol ekibiyle pazarlıklar başladı.

Kosovalı yıldızını Lazio'ya satacak olan Fenerbahçe'nin 2 golcü alacağı belirtiliyor.

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Son dakika: Fenerbahçe için Kalinic iddiası
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