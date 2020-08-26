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Son dakika: Enner için 22.50'de 'da!

sezon için çalışmalarını sürdüren , golcü arayışlarına devam ediyordu. Uzun süredir Enner ile görüşme halinde olan sarı-lacivertliler, yıldız isimle tüm konularda anlaşma sağladı. golcü bu akşam saat 22.50'de 'da olacak. imzaların da kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 26.8.2020 11:00 Son Güncelleme: 26.8.2020 11:10 ABONE OL
Son dakika: Enner Valencia Fenerbahçe için 22.50'de İstanbul'da!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, golcü arayışlarına devam ediyordu. Uzun süredir Enner Valencia ile görüşme halinde olan sarı-lacivertliler, yıldız isimle tüm konularda anlaşma sağladı. Ekvadorlu golcü bu akşam saat 22.50'de İstanbul'da olacak. Resmi imzaların da kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.



Fenerbahçe transferde mutlu sona çok yaklaştı... Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmayı planlayan ve görüşmelerde son aşamaya gelen Kanarya, Kosovalı golcünün yerine getireceği ismi buldu.

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, son olarak Meksika Ligi ekiplerinden Tigres forması giyen Enner Valencia'yı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Ekvadorlu golcü, 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22.50'de İstanbul'a gelecek ve kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Enner Valencia, kariyeri boyunca toplamda 89 gol kaydederken 46 asist üretmişti.

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Son dakika: Enner Valencia Fenerbahçe için 22.50'de İstanbul'da!
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