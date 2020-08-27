Fernando Muslera'dan Arda Turan ve geri dönüş açıklaması!

Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Fernando Muslera, sahalara geri dönüş tarihi, sarı-kırmızılı takımdaki geleceği ve Türkiye'de kendisine gösterilen sevgi hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Muslera'nın açıklamaları:

Aynı sakatlığı yaşayan diğer oyunculara baktığımızda az çok 6 aylık bir süre içerisinde iyileştiklerini görüyoruz. Geri dönüş için kesin bir süre vermek zor çünkü her şey kendimi nasıl hissedeceğime bağlı olacak. Burada olup kulüpte tedavimi gerçekleştirmek ve antrenmanlarımı sürdürmek istedim. Sahalara geri dönüş öncesi, takım arkadaşlarımla birlikteyim.

Gerçek şu ki; o anları nasıl geçireceğimi bilemedim. Çok fazla bir acı hissetmedim. O anda neler olduğunu biliyordum. O kadar acı hissetmedim ama sonrasında zaman geçince bir kırık oluştuğunu anladım.

Sakatlığım sonrası gelen mesajlar beni çok mutlu etti. Sadece Galatasaray'ın değil, çok sayıdaki diğer takım taraftarlarının da hem kaleciliğime hem kişiliğime hayranlığını bilmek çok güzel bir şey.

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"GURUR DUYUYORUZ"

Tüm Türkiye'nin bana olan sevgisi, ülkeye olan sevgimi korumamı sağlıyor. Ben ve ailem çok sayıda güzel mesajlar aldığımız için gurur duyuyoruz. Bu ülkede yaşadığımız için gurur duyuyoruz.

Nasıl ki Uruguay doğduğum ülkeyse, Türkiye de sevdiğim bir ülke. Burayla özdeşleştiğimi düşünüyorum. Kariyerimi Galatasaray'da noktalamak istiyorum.

ARDA TURAN AÇIKLAMASI

Arda, Galatasaray'ın bir evladı, kulübün bir efsanesi. Bu Galatasaray'da hem saha içi hem saha dışında önemli katkılar sağlayacak. Evine döndüğü için oldukça mutluyuz.