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Son dakika: 'yi takip etti!

çalışmalarını sürdüren 'ye yıldız golcüden müjde geldi. Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği , hesabından Fenerbahçe'yi takibe aldı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 27.8.2020 12:09 Son Güncelleme: 27.8.2020 12:20 ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye yıldız golcüden müjde geldi. Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği Eran Zahavi, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi takibe aldı.



Enner Valencia'yı İstabul'a getiren ve Vedat de İtalya'ya göndermek üzere olan Fenerbahçe'ye menajerlerden Eran Zahavi önerisi gelmişti.

Bonservis bedeli bulunmayan 33 yaşındaki İsrailli golcünün Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro maaş ve 1 milyon euro imza parası istediği belirtilmişti.

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Son dakika: Eran Zahavi Fenerbahçe'yi takip etti!
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