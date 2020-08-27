Son dakika: Eran Zahavi Fenerbahçe'yi takip etti!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye yıldız golcüden müjde geldi. Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği Eran Zahavi, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi takibe aldı.





Enner Valencia'yı İstabul'a getiren ve Vedat de İtalya'ya göndermek üzere olan Fenerbahçe'ye menajerlerden Eran Zahavi önerisi gelmişti.

Bonservis bedeli bulunmayan 33 yaşındaki İsrailli golcünün Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro maaş ve 1 milyon euro imza parası istediği belirtilmişti.

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