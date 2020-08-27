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Erol Bulut'tan 'a şok!

Gelecek sezon için golcü arayışlarını sürdüren , Enner 'yı 'a getirmişti. Kanarya, 'nin satışı gerçekleşirse bir ismi daha kadrosuna katacak. İtalyan basınının haberine göre bu isim 'ın çok istediği yıldız golcü... İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.8.2020 09:30 Son Güncelleme: 27.8.2020 09:33 ABONE OL
Transferde son dakika haberi: Erol Bulut'tan Sergen Yalçın'a şok!

Şampiyonluk hasretini dindirmeyi amaçlayan durmak bilmiyor.

Transferde son dakika haberi: Erol Bulut'tan Sergen Yalçın'a şok!

Son iki sezon yeni yapılanmalara rağmen istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertliler sportif direktör Emre Belözoğlu ile birlikte farklı bir vizyon çalışmasında.

Transferde son dakika haberi: Erol Bulut'tan Sergen Yalçın'a şok!

Birçok ismi renklerine bağlayarak şov yapan sarı-lacivertlilerde gözler tamamen stoper ve santrfor transferine çevrilmişti.

Transferde son dakika haberi: Erol Bulut'tan Sergen Yalçın'a şok!

Bu bölgelere Lemos ve takviyelerini yapan Kanarya, bir golcü için daha harekete geçti.

Transferde son dakika haberi: Erol Bulut'tan Sergen Yalçın'a şok!

'in Lazio'ya satılmasının an meselesi olduğu dönemde 'nin gündemine yeni bir golcü geldi. İtalyan Calciomercato, sarı-lacivertlilerin Nikola Kalinic'e teklif yaptığını yazdı.

Transferde son dakika haberi: Erol Bulut'tan Sergen Yalçın'a şok!

Geçtiğimiz sezon Roma'da kiralık oynayan, bonservisi ise 1 yıl daha 'de olan 32 yaşındaki futbolcuya yüksek bir teklif yapıldığı iddia edildi.

Transferde son dakika haberi: Erol Bulut'tan Sergen Yalçın'a şok!

İtalyan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Hırvat yıldızın 'nin teklifine sıcak baktığı belirtilirken, 'in küçük bir bedel karşılığında izin vereceği ileri sürüldü.

Transferde son dakika haberi: Erol Bulut'tan Sergen Yalçın'a şok!

'de ve 'la adı anılan yıldız oyuncu, kariyerinde Hajduk Splik, Blackburn Rovers, Dnipro, , Milan, ve Roma gibi önemli takımların formasını giydi.

Transferde son dakika haberi: Erol Bulut'tan Sergen Yalçın'a şok!

KAFASINI ÇALIŞTIRIYOR!

Son vuruşlardaki başarısıyla dikkat çeken Kalinic, hava toplarındaki üstünlüğüyle öne çıkıyor. Bu sezon fazla forma şansı bulamadığı Roma'da attığı 5 golün 2'sini kafayla filelere gönderen 32 yaşındaki oyuncu, Hırvatistan 'nın da kadrosunda yer alıyor.

Transferde son dakika haberi: Erol Bulut'tan Sergen Yalçın'a şok!

HIRVATİSTAN'IN KRALI!

Profesyonel kariyerinde 9 farklı takımın formasını giyen Kalinic, 149 gol sevinci yaşadı. 1.87'lik santrfor, 45 de asist yaparken, formasıyla 2007-08 sezonunda Hırvatistan'ta 17 golle kral oldu. (Fotomaç)

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Erol Bulut'tan Sergen Yalçın'a şok!
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