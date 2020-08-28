Devran tersine döndü

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Transfer dönemlerinde hem Finansal Fair Play hem de harcama limitleri nedeniyle dikkatli olmak zorundaki Süper Lig ekipleri son 6 yılda 48.2 milyon Euro kazanırken, önceki 6 yılda bu değer 346 milyon Euro zarar olmuştu. 2015-16 sezonundan bu tarafa transferde bilançoları tersine döndüren kulüpler, zarar eden tablolarını kâra çevirmeyi başardı.oyuncu alım satımlarında artıya geçerken, son beş yılda ise 11 ekip bu başarıyı gösterdi.Son altı yılda zarar tablolarını kâra çeviren Türk ekipleri içerisinde en fazla satış geliri elde edenler ise Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu.Kartal 69, Fenerbahçe 67, Trabzonspor ise sattığı isimlerden 42.8 milyon Euro kasasına koymayı başardı.Süper Lig ekipleri en fazla artıya geçtikleri sezonu ise 2018-2019'da yaşadı. Takımlarımız bu dönemde 136.8 milyon Euro oyuncu satış geliri elde ederken, 44.8 milyon Euro alım satımlardan kâr etti.BUNUN aslında çok net bir nedeni var: UEFA'nın uyguladığı Finansal Fair Play... Süper Lig kulüpleri mecburen, aldıkları ve sattıkları futbolculara daha fazla dikkat etmek durumunda kalıyorlar.Avrupa'da bu cezaları alan kulüplerin sayısı da çok fazla. UEFA'nın Finansal Fair Play uygulamasının üzerine bir de buna Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limitleri eklenince işler epey sıkıştı. Kulüpler uygulanan bu kısıtlamalar nedeniyle kâr elde etmeye başladı, bu yüzden şartlar gereği bu durum ortaya çıktı.