Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş Adama Soumaoro için Lille'le görüşmelere başladı

dakika: için 'le görüşmelere başladı

dakika... çalışmalarını sürdüren , savunmaya takviye yapmak için yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlı ekibin, forması giyen için görüşmelere başladığı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 29.8.2020 00:15 Son Güncelleme: 29.8.2020 00:27 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş Adama Soumaoro için Lille'le görüşmelere başladı

Transferde savunmaya öncelik veren Beşiktaş, N'Sakala ve Welinton'u kadrosuna katmıştı.

Siyah-beyazlılarda Hırvat stoper Vida'nın ise gönderilmesi gündemde. Kartal, bu doğrultuda stoper bölgesine 1 veya 2 transfer yapmayı planlıyor.

Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen Montero ile büyük ölçüde anlaşırken, bir başka savunmacı Adama Soumaoro'ya gündemine aldı.

TRT Spor'da yer alan habere göre, siyah-beyazlılar Lille forması giyen Fransız stoper için görüşmelere başladı. Beşiktaş ile Fransız ekibinin anlaşması durumunda 28 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a geleceği ifade edildi.

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Son dakika: Beşiktaş Adama Soumaoro için Lille'le görüşmelere başladı
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