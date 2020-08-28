Son dakika: Beşiktaş Adama Soumaoro için Lille'le görüşmelere başladı

Transferde savunmaya öncelik veren Beşiktaş, N'Sakala ve Welinton'u kadrosuna katmıştı.

Siyah-beyazlılarda Hırvat stoper Vida'nın ise gönderilmesi gündemde. Kartal, bu doğrultuda stoper bölgesine 1 veya 2 transfer yapmayı planlıyor.

Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen Montero ile büyük ölçüde anlaşırken, bir başka savunmacı Adama Soumaoro'ya gündemine aldı.

TRT Spor'da yer alan habere göre, siyah-beyazlılar Lille forması giyen Fransız stoper için görüşmelere başladı. Beşiktaş ile Fransız ekibinin anlaşması durumunda 28 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a geleceği ifade edildi.

Transferde son dakika: Beşiktaş'ta Larin'e talip çıktı!

Son dakika: Gökhan Töre Beşiktaş'a dönüyor

Son dakika: Hüseyin Atakan Üner Beşiktaş'ta