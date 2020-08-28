Son dakika: Gökhan Töre Beşiktaş'a dönüyor

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir süredir görüştüğü Gökhan Töre'de mutlu sona ulaşmaya yakın.
Daha önce siyah-beyazlı formayı giyen Töre'nin transferine Yeni Malatyaspor'dan onay çıktığı ifade ediliyor. TRT Spor'un haberine göre 28 yaşındaki kanat, Nevzat Demir Tesisleri'nde yönetimle görüştü.
Sergen Yalçın, Gökhan Töre'yle Yeni Malatyaspor'da beraber çalışmıştı.
Malatya ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan Töre, geçtiğimiz sezon 28 maçta 2 gol 5 asistlik katkı sağlamıştı.