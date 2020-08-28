Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Gökhan Töre Beşiktaş'a dönüyor

Son dakika: 'a dönüyor

Son dakika... , transferini bitirmek üzere. Daha önce siyah-beyazlı formayı giyen deneyimli oyuncu, eski kulübüne dönmeye hazırlanıyor. Töre'nin 'nde yönetimle görüştüğü ifade ediliyor.

Giriş Tarihi: 28.8.2020 18:15 Son Güncelleme: 28.8.2020 18:32 ABONE OL
Son dakika: Gökhan Töre Beşiktaş'a dönüyor

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir süredir görüştüğü Gökhan Töre'de mutlu sona ulaşmaya yakın.

Daha önce siyah-beyazlı formayı giyen Töre'nin transferine Yeni Malatyaspor'dan onay çıktığı ifade ediliyor. TRT Spor'un haberine göre 28 yaşındaki kanat, Nevzat Demir Tesisleri'nde yönetimle görüştü.

Sergen Yalçın, Gökhan Töre'yle Yeni Malatyaspor'da beraber çalışmıştı.

Malatya ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan Töre, geçtiğimiz sezon 28 maçta 2 gol 5 asistlik katkı sağlamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yoğun bakımda yürek sızlatan 'koronavirüs' mücadelesi: Ne olur beni uyandırın
BİM 28 Ağustos 2020 kataloğu hemen görüntüle: Haftanın BİM aktüel ürünleri bugün kataloğunda DEV SÜRPRİZLER!
MEB'ten SON DAKİKA açıklaması geldi! Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim olacak mı?
Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı! Yürek burkan paylaşım…
Çocuk kitabındaki skandal yazıların sahibi yazar Musa Dinç hakkında son dakika gelişmesi! Gül ve Düşün kitabının yazarı Musa Dinç hakkında suç duyurusu!
Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 27 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! 28 Ağustos çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?
ÖSYM'den açıklama: YKS Üniversite boş kontenjanları belli oldu! 2020 YKS üniversite boş kontenjan sayısı ne kadar?
Tuba Büyüküstün’ün küçük egosu!
Şevket Çoruh ‘Kavuğu’ hak ediyor mu? Rasim Öztekin ‘Kavuğu’ Şevket Çoruh’a devredeceğini açıklamıştı…
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Gökhan Töre Beşiktaş'a dönüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA