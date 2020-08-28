Son dakika: Fenerbahçe Enner Valencia transferini açıkladı

Fenerbahçe, Ekvadorlu forvet oyuncusu Enner Valencia ile sözleşme imzaladığını açıkladı.
Fenerbahçe, Enner Valencia'yı transfer ettiğini duyurdu. Sarı-lacivertliler, forvet mevkine beklenen takviyeyi yaptı. 30 yaşındaki forvet Enner Valencia ile anlaşma sağlandı.
İmza töreninde konuşan Enner Valencia, "Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutluyum. Hedefim büyük turnuvalarda kupalar, şampiyonluklar kazanmak" dedi.
Geçen sezon 29 maçta Tigres forması giyen Valencia, takımına 2 gol 5 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe Valencia transferini bu video ile duyurdu