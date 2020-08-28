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Son dakika: transferini açıkladı

Son dakika... Transferin hızlı takımı , geçtiğimiz günlerde 'a gelen 'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Bonservisi elinde olan Ekvadorlu golcü, sarı-lacivertli ekibe imza attı. 30 yaşındaki yıldız imza sonrası, "’de olmaktan dolayı mutluyum. Hedefim büyük turnuvalarda kupalar, şampiyonluklar kazanmak" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 28.8.2020 19:21 Son Güncelleme: 28.8.2020 19:53 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe Enner Valencia transferini açıkladı

Fenerbahçe, Ekvadorlu forvet oyuncusu Enner Valencia ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe, Enner Valencia'yı transfer ettiğini duyurdu. Sarı-lacivertliler, forvet mevkine beklenen takviyeyi yaptı. 30 yaşındaki forvet Enner Valencia ile anlaşma sağlandı.

İmza töreninde konuşan Enner Valencia, "Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutluyum. Hedefim büyük turnuvalarda kupalar, şampiyonluklar kazanmak" dedi.

Geçen sezon 29 maçta Tigres forması giyen Valencia, takımına 2 gol 5 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe Valencia transferini bu video ile duyurdu

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Son dakika: Fenerbahçe Enner Valencia transferini açıkladı
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