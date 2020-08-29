Futbolda yeni sezona doğru gerim sayım devam ederken, takımlar da hazırlık maçlarıyla form tutuyor. 2020-2021 sezonuna şampiyon parolasıyla başlayan Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Samsunspor ile karşı karşıya geldi.
Trabzonspor karşılaşmaya; Uğurcan, Pereira, Furkan Yıldırım, Campi, Abdurrahim Dursun, Flavio, Abdulkadir Parmak, Kerem Baykuş, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth 11 ile çıktı.
Samsunspor ise; Nurullah, Erhan, Ercan, Yalçın, Erkam, Vukan, Oğuz, Guido, Burak, Gökhan, Ahmethan 11 ile sahadaki yerini aldı.
İki ekip de ilk 45 dakikada gol atma başarısı gösteremedi.
Müsabakada eşitliği bozan taraf bordo-mavililer oldu. 50. dakikada sahneye çıkan Edgar le takımını öne geçirdi.
Samsunspor'un bu gole cevabı ise gecikmedi. Ertuğrul Sağlam'ın öğrencileri, 54'te Enes İslam İlkin ile skora denge getirdi.
Karşılaşmanın son bölümünde ev sahibi Samsunspor penaltı kazandı. 89. dakikada İlyas Kubilay Yavuz'un penaltı golüyle kırmızı-beyazlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.
GOL | Samsunspor 0-1 Trabzonspor
GOL | Samsunspor 1-1 Trabzonspor
GOL | Samsunspor 2-1 Trabzonspor