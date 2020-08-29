Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Newton: Genel olarak iyi iş çıkardık

Newton: Genel olarak iyi iş çıkardık

, 1. Lig ekibi 'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından konuşan bordo-mavili takımın hocası Newton, "Genel olarak iyi iş çıkardık. İlk maçımızdı. Üzerine çalışmamız gereken konular var" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 29.8.2020 21:51 ABONE OL
Newton: Genel olarak iyi iş çıkardık

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, TFF 1. Lig takımlarından Yılport Samsunspor'a 2-1 yenildikleri hazırlık maçına ilişkin "Genel olarak iyi iş çıkardık. İlk maçımızdı. Üzerine çalışmamız gereken konular var." dedi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Newton, gençler ve diğerler futbolcular için iyi bir antrenman olduğunu belirtti.

Bazı futbolcuların kendi mevkilerinde, bazılarının da farklı yerlerde oynadıklarını anlatan Newton, "Genel olarak iyi iş çıkardık. İlk maçımızdı. Üzerine çalışmamız gereken konular var. Bunları arkadaşlarımızla değerlendireceğiz. İyi mücadele oldu. Yeni transferlerin gösterdiği performanslardan memnunum. Adaptasyon açısından onlar adına çok zor olacak. Başka bir ülkeden gelip başka bir ülkede futbol oynamak zor. İlerleyen zamanda adaptasyon sorununu da atlatınca takıma daha faydalı olacaklarını düşünüyorum. Samsunspor'a da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise iki takımın da iyi mücadele ettiğini söyledi.

Kazanımları olan bir maç oynadıklarını aktaran Sağlam, mücadeleyi şöyle değerlendirdi: "Transfer ettiğimiz oyuncuların takıma geç katılması maçta olmalarını engelledi. Pazartesi günü aramıza katılacaklar olacak. Onları da aramıza alıp 11 Eylül'de başlayacak lig öncesinde takımımızın içine katacağız. Bütün amacımız, ligin sonunda ulaşmak istediğimiz şampiyonluk ve Süper Lig özlemini sonlandırabilmektir. Bütün çalışmamız bu yönde ilerliyor. Yeni gelecek arkadaşlarla takımımız çok daha güçlü ve alternatifli olacak. Bu lig mücadelesinin sonunda taraftarın yıllarıdır özlediği Süper Lig'e ulaşacağımızı umuyorum. Trabzonspor takımına da buraya geldikleri için teşekkür ederim. Onlara da lig mücadelesinde başarılar diliyorum. İki takım arasındaki dostluk için iyi bir maç oldu."

Eddie Newton'dan Samsunspor maçı yorumu

EN ÇOK OKUNANLAR

Fatma Girik sağlık durumu nasıl, öldü mü? Usta oyuncu Fatma Girik öldü iddiaları doğru mu? Açıklama geldi!
İstanbul Valiliği'nden son dakika corona virüs tedbiri açıklaması! Pazartesi gününden itibaren müsaade edilmeyecek...
SON DAKİKA HABER: Çocuk kitabındaki skandal yazıların sahibi Musa Dinç hakkında yeni gelişme! Gül ve Düşün kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı!
MEB'TEN SON DAKİKA: Bu yıl okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler okullar açılacak mı, uzaktan ve yüz yüze eğitim olacak mı?
Son dakika haberi | Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? 29 Ağustos 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları son durum
2020 YKS Üniversite boş kontenjanları belli oldu! YKS üniversite boş kontenjan sayısı ne kadar oldu? ÖSYM'den açıklama!
Son dakika haber: Koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan yeni açıklama! Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl?
SON DAKİKA: 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim olacak mı?
SON DAKİKA | Musa Dinç'in ardından bir skandal daha! Ferhan Şensoy'un kitabındaki skandal ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekti...
Fenerbahçe'den Edin Visca bombası! İşte o takas teklifi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Newton: Genel olarak iyi iş çıkardık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA