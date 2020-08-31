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4-0 | MAÇ SONUCU

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren , hazırlık turnuvasında karşı karşıya geldiği Fraport TAV 'u Thiam (3) ve Caner'in penaltıdan attığı golle 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe, hazırlık turnuvasının finalinde Beşiktaş-Sivasspor maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Giriş Tarihi: 31.8.2020 20:57 Son Güncelleme: 31.8.2020 23:52 ABONE OL
Fenerbahçe 4-0 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

2020/2021 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, The Land Of Legends Cup turnuvası kapsamında Antalyaspor ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım rakibini, 29 ve 40 ve 82. dakikalarda Mame Thiam ve 64. dakikada Caner Erkin'in (p) attığı gollerle 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, hazırlık turnuvasının finalinde Beşiktaş-Sivasspor maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

THIAM'DAN HAT-TRICK

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mame Thiam, sarı-lacivertli formayla Kadıköy'de çıktığı ilk maçta hat-trick yapma başarısını gösterdi. Senegalli futbolcu attığı 3 golün yanı sıra takımına bir de penaltı kazandırdı.

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Fenerbahçe'de Michael Frey, maçının ardından konuştu.

Fenerbahçe'de kalmak için elinden gelen her şeyi yapacağını belirten İsviçreli golcü, "Her gün çok çalışıyoruz, 4 haftadır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de bizim için iyi bir testti, iyi oynadık. Hala geliştirebileceğimiz şeyler var. Bu güzel statta tekrar oynadığım için çok mutluyum. Elimden gelen her şeyi vermek istiyorum." dedi.

THİAM: TARAFTARLAR OLMADIĞI İÇİN ÜZGÜNÜM

Fenerbahçe'nin hazırlık maçında Antalyaspor'u 4-0 mağlup ettiği mücadelede hat-trick yapan Mame Thiam da maç sonrasında konuştu.

Taraftarların da yıldızlaştığı maçı tribünde izleyemesine üzüldüğünü kaydeden golcü isim, "Burada olduğum için gerçekten mutluyum. Corona virüsü salgını olduğu için üzgünüm, taraftarların bu maçta olmasını isterdim. Önemli olan takım olarak kazanmaktı. Antrenmanda çalıştıklarımızı sahada oynadık, bence iyi iş çıkardık. Lige iyi başlamak adına çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe 4-0 Antalyaspor | MAÇ SONUCU
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