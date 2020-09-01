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maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Beşiktaş Sivasspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

The Land of Legends Cup'ta heyecan, maçı ile devam ediyor. Bu maçın kazananı Fenerbahçe ile finalde karşılaşacak. Bu noktada, Beşiktaş Sivasspor maçı merakla bekleniyor. Hazırlık maçına kısa bir süre kala, canlı yayın kanalı başta olmak üzere birçok detay da belli oldu. Mücadeleyi takip etmeyi düşünen futbolseverler de, 'Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 1.9.2020 20:19 Son Güncelleme: 1.9.2020 20:22 ABONE OL
Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Beşiktaş Sivasspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig öncesinde hazırlıklarını sürdüren , Fenerbahçe, Antalyaspor ve , The Land of Legends turnuvasında karşı karşıya geliyor. Turnuvanın ilk maçında Fenerbahçe, Antalyaspor'u 4-0 gibi farklı bir skor ile yenerek finale çıkmaya hak kazandı. Turnuvanın ikinci karşılaşmasında ise Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Bu maçın kazananı Fenerbahçe ile finalde kupayı kazanmak için mücadele edecek. Takımlarının son durumunu görme açısından önem arz eden mücadele, siyah beyazlı taraftarlarca da canlı izlenecek. Sivasspor da güçlü rakibi karşısında, ayrılan oyuncularının ardından son durumunu görmek için sahada yer alacak.

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Beşiktaş ile Sivasspor'u karşı karşıya getirecek olan hazırlık maçı, bu akşam 21.00'de oynanacak. Mücadeleye ilişkin canlı yayın bilgileri de belli oldu.

İşte, Beşiktaş Sivasspor maç canlı yayın kanalı ve diğer bilgiler;

Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Beşiktaş Sivasspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

- maçı, saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. Zorlu mücadele, D Smart'taki Spor Smart ekranlarından yayınlanacak.

Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise sabah.com.tr'de olacak.

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Beşiktaş'ın 11'i: Utku; Necip, Roco, Welinton, Nsakala; Dorukhan, Oğuzhan, Mensah; Lens, Nkoudou, Larin

Sivasspor'un 11'i: Samassa, Goiano, Barış, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Felix, Ninga, Erdoğan, Yatabare

Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Beşiktaş Sivasspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

İLK FİNALİST FENERBAHÇE

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen özel turnuvada Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finale yükseldi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin gollerini 29, 40 ve 82. dakikalarda Mame Thiam, 63. dakikada da penaltıdan Caner Erkin kaydetti. Sarı-lacivertli takımın yeni transferlerinden Thiam, Kadıköy'de çıktığı ilk maçta hazırlık mücadelesinde "hat-trick" yaptı.

Fenerbahçe, turnuva kapsamında yarın oynanacak -Demir Grup maçının galibiyle finalde karşılaşacak. Final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

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Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Beşiktaş Sivasspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
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