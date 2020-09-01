Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Beşiktaş Sivasspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig öncesinde hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Beşiktaş, The Land of Legends turnuvasında karşı karşıya geliyor. Turnuvanın ilk maçında Fenerbahçe, Antalyaspor'u 4-0 gibi farklı bir skor ile yenerek finale çıkmaya hak kazandı. Turnuvanın ikinci karşılaşmasında ise Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Bu maçın kazananı Fenerbahçe ile finalde kupayı kazanmak için mücadele edecek. Takımlarının son durumunu görme açısından önem arz eden mücadele, siyah beyazlı taraftarlarca da canlı izlenecek. Sivasspor da güçlü rakibi karşısında, ayrılan oyuncularının ardından son durumunu görmek için sahada yer alacak.

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Beşiktaş ile Sivasspor'u karşı karşıya getirecek olan hazırlık maçı, bu akşam 21.00'de oynanacak. Mücadeleye ilişkin canlı yayın bilgileri de belli oldu.

İşte, Beşiktaş Sivasspor maç canlı yayın kanalı ve diğer bilgiler;