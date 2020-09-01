Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Beşiktaş Sivasspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig öncesinde hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Beşiktaş, The Land of Legends turnuvasında karşı karşıya geliyor. Turnuvanın ilk maçında Fenerbahçe, Antalyaspor'u 4-0 gibi farklı bir skor ile yenerek finale çıkmaya hak kazandı. Turnuvanın ikinci karşılaşmasında ise Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Bu maçın kazananı Fenerbahçe ile finalde kupayı kazanmak için mücadele edecek. Takımlarının son durumunu görme açısından önem arz eden mücadele, siyah beyazlı taraftarlarca da canlı izlenecek. Sivasspor da güçlü rakibi karşısında, ayrılan oyuncularının ardından son durumunu görmek için sahada yer alacak.
Beşiktaş ile Sivasspor'u karşı karşıya getirecek olan hazırlık maçı, bu akşam 21.00'de oynanacak. Mücadeleye ilişkin canlı yayın bilgileri de belli oldu.
İşte, Beşiktaş Sivasspor maç canlı yayın kanalı ve diğer bilgiler;
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Sivasspor maçı, saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. Zorlu mücadele, D Smart'taki Spor Smart ekranlarından yayınlanacak.
Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise sabah.com.tr'de olacak.
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Beşiktaş'ın 11'i: Utku; Necip, Roco, Welinton, Nsakala; Dorukhan, Oğuzhan, Mensah; Lens, Nkoudou, Larin
Sivasspor'un 11'i: Samassa, Goiano, Barış, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Felix, Ninga, Erdoğan, Yatabare
İLK FİNALİST FENERBAHÇE
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen özel turnuvada Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finale yükseldi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin gollerini 29, 40 ve 82. dakikalarda Mame Thiam, 63. dakikada da penaltıdan Caner Erkin kaydetti. Sarı-lacivertli takımın yeni transferlerinden Thiam, Kadıköy'de çıktığı ilk maçta hazırlık mücadelesinde "hat-trick" yaptı.
Fenerbahçe, turnuva kapsamında yarın oynanacak Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının galibiyle finalde karşılaşacak. Final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.