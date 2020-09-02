Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'tan flaş kombine kararı!

'tan flaş kombine kararı!

Corona virüsü sebebiyle yüzde 30'luk doluluk oranının izin verileceği 'de , kombine bilet satışı yapmayacağını ve tek maçlık bilet satışa çıkaralacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 2.9.2020 15:01 ABONE OL
Beşiktaş'tan flaş kombine kararı!

Corona virüsü sebebiyle yüzde 30'luk doluluk oranının izin verileceği Süper Lig'de Beşiktaş, kombine bilet satışı yapmayacağını ve tek maçlık bilet satışa çıkaralacağını açıkladı.

Siyah beyazlıların resmi siteden yaptığı açıklama şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu'nun ekim ayından itibaren futbol müsabakalarına, tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınmasına karar vermesi, spor kamuoyunun malumudur.

Federasyonun söz konusu kararını gündemine alan Yönetim Kurulumuz, yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde; Futbol A Takımımızın iç saha maçları için kombine satışı yapılmamasına, takımımızın Vodafone Park'ta oynayacağı her Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçı için tek maçlık bilet satışı yapılmasına karar vermiştir.

Futbol A Takımımızın Vodafone Park'ta oynadığı maçlar için daha önce kombine satın almış taraftarlarımıza, 2020-21 sezonunda oynanacak iç saha maçları için yapılacak tek maçlık bilet satışlarında öncelik hakkı verilecektir.

Buna göre; Vodafone Park açıldığından beri son 4 ve son 3 sezonda kombine satın almış taraftarlarımız, tek maçlık biletlerin satışa sunulacağı ilk gün, son 2 ve son sezon kombine satın almış taraftarlarımız ise ikinci gün, öncelikli olarak bilet satın alma hakkına sahip olacaktır.

Tek maçlık biletlerin satışa sunulmasının üçüncü gününde, yukarıdaki kriterlere uymayan taraftarlarımız için 800 adet bilet satışa sunulacaktır.

2019-20 sezonunda Vodafone Park'ta kombinesi olan taraftarlarımızın kombine yenileme hakları, 2021-22 sezonuna devredilmiştir."

EN ÇOK OKUNANLAR

Ömer Faruk'tan Fenerbahçe taraftarını üzen açıklama!
Bakan Ziya Selçuk'tan son dakika açıklama! 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim hangi tarihte başlayacak? Okullar açılacak mı?
Murat Övüç'ü tokatlayan eski basketbolcu Zaza Enden çıktı... Fenomen Murat Övüç fena dayak yedi!
Son dakika haberi! Talihsiz kıza şantaj yaparak cinsel saldırıda bulundu... "Bana virüs bulaştırdı tedavi görüyorum"
İşte Galatasaraylı Fatih Öztürk’ün fotoğrafı çekilince panik yapmasının ve tehdit etmesinin nedeni
Bu haftanın BİM aktüel Salı indirimleri ile geliyor 1-4 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu ile fırsatları kaçırmayın!
Türkiye'nin yayınladığı yeni Navtex sonrası Atina'yı korku sardı
2,5 yaşındaki Merve'nin cansız bedeni arazide bulunmuştu! Otopsi raporu sonuçlandı
Demet Evgar gözyaşlarına boğuldu! Oyuncu Demet Evgar'ın acı kaybı... Demet Evgar: Sevgilim… Yolun açık olsun
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı son dakika haberleri: Hafta sonu bazı illerde sokağa çıkma kısıtlaması var mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan flaş kombine kararı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA