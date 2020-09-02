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taraftarının sevgilisinden flaş sözleri!

çalışmalarını sürdüren 'da gündem orta saha transferi. Takıma 6 ve 8 numara takviyeleri yapacak olan sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. taraftarının sevgilisi olan o isim, Galatasaraylı yöneticilere haber gönderdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.9.2020 08:15 Son Güncelleme: 2.9.2020 08:24 ABONE OL
Transferde son dakika: Fenerbahçe taraftarının sevgilisinden flaş Galatasaray sözleri!

Bir ön libero ve oyunun iki yönünü oynayacak bir de 8 numara arayan yönetiminin ise acele etmeye niyeti yok.

Transferde son dakika: Fenerbahçe taraftarının sevgilisinden flaş Galatasaray sözleri!

Bu sezon ligin en az 2 ay daha uzun oynanacağını bilen yöneticiler hatalı yapmamak için adımlarını kontrollü atıyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçe taraftarının sevgilisinden flaş Galatasaray sözleri!

Mario Lemina ve Jean-Michael Seri'de olduğu gibi fırsatları kollamak isteyen idarecilerin, "Avrupa takımları henüz kadrolarını şekillendirmedi. Ekim ayının ilk 5 gününde önemli fırsatlar çıkacağını düşünüyorum. Bu nedenle acele etmeyelim" dedikleri öğrenildi.

Transferde son dakika: Fenerbahçe taraftarının sevgilisinden flaş Galatasaray sözleri!

Ancak hem teknik heyetin hem taraftarların lig başlamadan bir an önce transferin bitirilmesini istediği biliniyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçe taraftarının sevgilisinden flaş Galatasaray sözleri!

ESKİ FENERBAHÇELİDEN FLAŞ SÖZLER

Ön libero arayan 'ın gündemine Josef De Souza da girdi. 'nin eski tercümanı olan ve şu an menajerlik yapan Deniz Sarıtaç, G.Saraylı yöneticileri aradı ve Josef'in sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini söyledi.

Transferde son dakika: Fenerbahçe taraftarının sevgilisinden flaş Galatasaray sözleri!

Ligi ekiplerinden ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza'nın bonservisinin elinde olması nedeniyle Galatasaraylı yöneticilerin, 31 yaşındaki futbolcuya sıcak baktığı ifade edildi.

Transferde son dakika: Fenerbahçe taraftarının sevgilisinden flaş Galatasaray sözleri!

Teknik direktör 'in kararına göre transferde yol alınacak.

Transferde son dakika: Fenerbahçe taraftarının sevgilisinden flaş Galatasaray sözleri!

'den 12 milyon euro bonservis bedeliyle 'ye giden Josef de Souza, Arabistan'da 41 maça çıktı ve 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Transferde son dakika: Fenerbahçe taraftarının sevgilisinden flaş Galatasaray sözleri!

FENERBAHÇE'DE 4 SEZON KALDI

Brezilyalı yıldız; Vasco da Gama, Porto, Gremio, , ve formaları giydi.

Transferde son dakika: Fenerbahçe taraftarının sevgilisinden flaş Galatasaray sözleri!

4 sezon forması giyen De Souza, sarılacivertli ekipte 136 maça çıktı, 16 gol atıp, 6 da asist yapmayı başardı. Şimdi de ile anılıyor. (Fotomaç)

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Fenerbahçe taraftarının sevgilisinden flaş Galatasaray sözleri!
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