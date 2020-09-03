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'de ayrılık gerçekleşti! ...

'de döneminin en hızlı takımı olan , geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde 'den kadrosuna kattığı ile yollarını ayırdı. Ayrılık, karşılıklı anlaşma ile gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 3.9.2020 16:25 Son Güncelleme: 3.9.2020 16:43 ABONE OL
Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşti! Mevlüt Erdinç...

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de gözler bir yandan da takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi. Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Mevlüt Erdinç'ten flaş bir hamle geldi. Deneyimli futbolcunun sözleşmesini feshetmek için kulüp binasına gittiği belirtildi.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ!
TRT Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertli yöneticilerle görüşme gerçekleştiren Erdinç, sözleşmesini çift taraflı olarak feshetti.

33 yaşındaki santrfor için Süper Lig'den birçok takımın devrede olduğu bildirildi.

Emre Bol Mevlüt Erdinç'in yeni takımını açıkladı!

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Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşti! Mevlüt Erdinç...
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