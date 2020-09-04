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İşte 'ın Premier Lig'den gözüne kestirdiği isim!

Sağ bek arayışlarına devam eden , Roma forması giyen Davide Santon ile anlaşamadı. Bunun üzerine siyah beyazlılar, gözünü Premier Lig'e çevirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.9.2020 09:09 Son Güncelleme: 4.9.2020 09:15 ABONE OL
İşte Beşiktaş'ın Premier Lig'den gözüne kestirdiği isim!

Beşiktaş Davide Santon'un transferinin gerçekleşmemesi üzerine sağ bek için rotayı Newcastle United'ın 27 yaşındaki ABD'li sağ beki DeAndre Yedlin'e çevirdi. Yıldız oyuncunun İngiliz kulübüyle 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor. Takvim'in haberinde göre; Beşiktaş'ın bu oyuncuyu düşük bir bonservisle almayı planladığı öğrenildi. Newcastle'de geçen sezon 20 maça çıkan Yedlin 1 gol kaydetti. ABD'li oyuncu 2016'da başka bir İngiliz ekibi Tottenham'dan 6 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

Beşiktaşlı yöneticiden transfer açıklaması!

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İşte Beşiktaş'ın Premier Lig'den gözüne kestirdiği isim!
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