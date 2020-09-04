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'den flaş değişiklik! İkinci problemi bitti

, yeşil sahalarda uzun süre tartışma konusu olan bir talimatı değiştirdi. " Edilmesi" başlıklı 94. Maddenin 5. fıkrasına göre resmi müsabakalarda ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen futbolcular, aynı kategorideki takip eden maçta otomatik olarak cezalı duruma düşecek. Yani ligde ikinci sarıdan gören futbolcu cezasını ligde, 'nda ikinci sarıyla atılan oyuncu da cezasını Türkiye Kupası'nda çekecek.

AA
Giriş Tarihi: 5.9.2020 00:42 Son Güncelleme: 5.9.2020 01:05 ABONE OL
TFF'den flaş değişiklik! İkinci sarı kart problemi bitti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gitti.

TFF'nin internet sitesinde, maddelerinde değişiklik yapılan talimatlar yayımlandı.

Futbol Disiplin Talimatı'nın "Kişilerin İhraç Edilmesi" başlıklı 94. Maddesi'nin değiştirilen 5. fıkrasına göre resmi müsabakalarda ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen futbolcular, aynı kategorideki takip eden maçta otomatik olarak cezalı duruma düşecek.

94. Madde'nin 5. fıkrası şöyle:

"Resmi müsabakalarda ikinci sarı kart nedeniyle oyundan ihraç edilen futbolcular aynı kategorideki takip eden müsabakada otomatik olarak cezalıdırlar. Anılan cezanın infazı gerçekleşinceye kadar, ayrıca disiplin kurullarınca cezalandırılmamışlarsa, diğer kategorilerdeki müsabakalarda oynayabilirler."

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TFF'den flaş değişiklik! İkinci sarı kart problemi bitti
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