Beşiktaş Roco'nun ayrılığını resmen duyurdu!

Beşiktaş Şilili savunmacı Enzo Roco'nun sözleşmesinin feshedildiğini resmi kanallardan duyurdu.
Kulüpten 'Enzo Roco'ya Teşekkür Ederiz' başlığıyla yapılan açıklama şöyle;
"2018-19 sezonundan beri Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alan profesyonel futbolcularımızdan Enzo Roco ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız.
Kulübümüze yapmış olduğu katkılar nedeniyle Enzo Roco'ya teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz."Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'tan Josef de Souza'ya 1+1 yıllık teklif!