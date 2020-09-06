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Roco'nun ayrılığını resmen duyurdu!

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılık... Siyah-beyazlılar Şilili savunmacı Enzo Roco'nun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 6.9.2020 21:21 Son Güncelleme: 6.9.2020 21:34 ABONE OL
Beşiktaş Roco'nun ayrılığını resmen duyurdu!

Beşiktaş Şilili savunmacı Enzo Roco'nun sözleşmesinin feshedildiğini resmi kanallardan duyurdu.

Kulüpten 'Enzo Roco'ya Teşekkür Ederiz' başlığıyla yapılan açıklama şöyle;

"2018-19 sezonundan beri Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alan profesyonel futbolcularımızdan Enzo Roco ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze yapmış olduğu katkılar nedeniyle Enzo Roco'ya teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz."

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Beşiktaş Roco'nun ayrılığını resmen duyurdu!
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