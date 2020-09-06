Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, flaş bir açıklama yayınladı. Son dönemde Ndiaye ile ilgilenildiği haberlerinin çıkması üzerine, sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki göstermişti. Galatasaray bu transferi yalanlarken, rakip takımdan ayrılan isimlerin de gündemlerinde olmadığını duyurdu. Bu isimlerin Fenerbahçe ile yollarını ayıran Tolgay Arslan ve Mehmet Ekici olduğu tahmin ediliyor...

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Galatasaray yönetimine flaş eleştiri! Jailson ve Tolgay Arslan...