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Son dakika: 'dan o transfere yalanlama geldi!

'da son dakika haberi | Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren , flaş bir açıklama yayınladı. Son dönemde Ndiaye ile ilgilenildiği haberlerinin çıkması üzerine, sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki göstermişti. Galatasaray bu transferi yalanlarken, rakip takımdan ayrılan isimlerin de gündemlerinde olmadığını duyurdu. Bu isimlerin ile yollarını ayıran ve olduğu tahmin ediliyor...

Giriş Tarihi: 6.9.2020 12:28 Son Güncelleme: 6.9.2020 12:42 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'dan o transfere yalanlama geldi!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, flaş bir açıklama yayınladı. Son dönemde Ndiaye ile ilgilenildiği haberlerinin çıkması üzerine, sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki göstermişti. Galatasaray bu transferi yalanlarken, rakip takımdan ayrılan isimlerin de gündemlerinde olmadığını duyurdu. Bu isimlerin Fenerbahçe ile yollarını ayıran Tolgay Arslan ve Mehmet Ekici olduğu tahmin ediliyor...

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Galatasaray yönetimine flaş eleştiri! Jailson ve Tolgay Arslan...

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Son dakika: Galatasaray'dan o transfere yalanlama geldi!
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