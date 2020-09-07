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'ın eski yıldızı , 'ın radarında. İngiliz devi, Porto forması giyen Brezilyalıyı kadrosuna katmak istiyor. ManU, Telles'i ederse sarı-kırmızılı ekibin de kasası dolacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7.9.2020 19:45 ABONE OL
Manchester United Alex Telles'i transfer etmek istiyor

Bir dönem Galatasaray forması giyen yıldız futbolcu Alex Telles için İngiltere Premier Lig devi Manchester United devreye girdi.

Mirror'da yer alan habere göre Alex Telles'in menajeri Manchester United ile görüşmek üzere İngiltere'de. Luke Shaw ve Williams'ın sakat olmasından dolayı Kırmızı Şeytanlar, bu transferde ısrarcı.

GALATASARAY TRANSFERDEN PAY ALACAK
Porto formasıyla gösterdiği başarılı performans, Alex Telles'i transferin gözdesi haline getirdi. İngiliz devinin teknik direktörü Solskjaer, Alex Telles'i çok istiyor.

Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray, kârdan yüzde 10 pay alacak.

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Manchester United Alex Telles'i transfer etmek istiyor
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