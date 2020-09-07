Manchester United Alex Telles'i transfer etmek istiyor

Bir dönem Galatasaray forması giyen yıldız futbolcu Alex Telles için İngiltere Premier Lig devi Manchester United devreye girdi.
Mirror'da yer alan habere göre Alex Telles'in menajeri Manchester United ile görüşmek üzere İngiltere'de. Luke Shaw ve Williams'ın sakat olmasından dolayı Kırmızı Şeytanlar, bu transferde ısrarcı.
GALATASARAY TRANSFERDEN PAY ALACAK
Porto formasıyla gösterdiği başarılı performans, Alex Telles'i transferin gözdesi haline getirdi. İngiliz devinin teknik direktörü Solskjaer, Alex Telles'i çok istiyor.
Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray, kârdan yüzde 10 pay alacak.Son dakika: Galatasaray'da 4 ismin lisansı çıktı! Galatasaray Okay Yokuşlu'yu transfer ediyor Galatasaray'da transfer harekatı! Fatih Terim devrede