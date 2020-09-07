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Son dakika: 'e oldu

Son dakika... 'de ve formaları giyen 'nın yeni adresi belli oldu. Yıldız futbolcu, Portekiz ekibi 'in başarısı için ter dökecek.

Giriş Tarihi: 7.9.2020 20:58 Son Güncelleme: 7.9.2020 21:14 ABONE OL
Son dakika: Ricardo Quaresma Vitoria Guimaraes'e transfer oldu

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma, kariyerini ülkesi Portekiz'de sürdürecek.

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen yıldız futbolcu, serbest kaldıktan sonra takım arayışlarına başlamıştı.

36 yaşındaki isim, Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'in yolunu tuttu. Guimaraes, Quaresman'nın transferini sosyal medyadan yayınladıkları bir video ile duyurdu.

Quaresma, geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 27 maça çıkarken, 4 gollük katkı sağladı.

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Son dakika: Ricardo Quaresma Vitoria Guimaraes'e transfer oldu
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