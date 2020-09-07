Son dakika: Ricardo Quaresma Vitoria Guimaraes'e transfer oldu

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma, kariyerini ülkesi Portekiz'de sürdürecek.
Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen yıldız futbolcu, serbest kaldıktan sonra takım arayışlarına başlamıştı.
36 yaşındaki isim, Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'in yolunu tuttu. Guimaraes, Quaresman'nın transferini sosyal medyadan yayınladıkları bir video ile duyurdu.
Quaresma, geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 27 maça çıkarken, 4 gollük katkı sağladı.Beşiktaş'ın eski yıldızı Fatih Karagümrük'te! Son dakika: Gökhan Töre Beşiktaş'a geri döndü Beşiktaş'ta rota yeniden Koita!