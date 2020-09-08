Beşiktaş Chuba Akpom transferinde sona geldi

Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından henüz golcü transferi yapamayan Beşiktaş'a müjdeli haber geldi.
Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos'a göre Kara Kartal, PAOK'un yıldızı Chuba Akpom'u kadrosuna katmaya çok yaklaştı.
Akpom'un PAOK'tan yüzde 90 ayrılacağı, yıldız futbolcunun Beşiktaş ya da İngiltere'ye transfer olacağı ifade edildi.
24 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon PAOK formasıyla 43 maça çıkarken 10 gol attı ve 3 asist üretti. (Fotomaç)Beşiktaş'ın Sangare teklifi ortaya çıktı! Son dakika: Beşiktaş'ta Douglas ve Mirin kadro dışı! Fenerbahçe'de Cenk Tosun harekatı