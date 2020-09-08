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transferinde sona geldi

çalışmlarını sürdüren , 'ın boşluğunu doldurmak için yoğun mesai harcıyor. Yunan basını siyah-beyazlıların, 'tan ayrılacağı iddia edilen 'u kadrosuna katacağını yazdı.

Giriş Tarihi: 8.9.2020 18:18 ABONE OL
Beşiktaş Chuba Akpom transferinde sona geldi

Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından henüz golcü transferi yapamayan Beşiktaş'a müjdeli haber geldi.

Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos'a göre Kara Kartal, PAOK'un yıldızı Chuba Akpom'u kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Akpom'un PAOK'tan yüzde 90 ayrılacağı, yıldız futbolcunun Beşiktaş ya da İngiltere'ye transfer olacağı ifade edildi.

24 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon PAOK formasıyla 43 maça çıkarken 10 gol attı ve 3 asist üretti. (Fotomaç)

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Beşiktaş Chuba Akpom transferinde sona geldi
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