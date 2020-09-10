Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de flaş Jose Sosa gelişmesi!

'de flaş gelişmesi!

'de deplasmanına çıkacak olan 'de hazırlıklar sürüyor. Sarı-lacivertlilerde sezon öncesinde corona virüsüne yakalanan ve takıma geç dahil olan konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.9.2020 10:58 Son Güncelleme: 10.9.2020 11:03 ABONE OL
Fenerbahçe'de flaş Jose Sosa gelişmesi!

'nin bu sezon transferdeki en büyük bombalarından biri . Arjantinli'nin Sarı-Lacivertliler'e imzası büyük ses getirdi.

Fenerbahçe'de flaş Jose Sosa gelişmesi!

Ancak 35 yaşındaki futbolcunun takıma katılması rötarlı oldu. Topuk Kampı'nda yer almayan Sosa, eşiyle birlikte corona virüsüne yakalanınca karantinaya girdi.

Fenerbahçe'de flaş Jose Sosa gelişmesi!

Yıldız futbolcu yeni takımıyla ilk antrenmanına dün çıktı, kalitesini konuşturması fazla zaman almadı. Sosa, idmanda oynanan çift kale maçta adeta resital sundu.

Fenerbahçe'de flaş Jose Sosa gelişmesi!

KONDİSYON EKSİĞİ VAR

Milimetrik pasları ve arkadaşlarına hazırladığı gol pozisyonlarıyla herkesten alkış aldı. Teknik direktör Erol Bulut, dünkü antrenmanda öğrencisini özel olarak kutladı.

Fenerbahçe'de flaş Jose Sosa gelişmesi!

Henüz kondisyon olarak arkadaşlarının seviyesine ulaşamayan Sosa'nın yarınki Rize maçında yedek soyunup, karşılaşmanın gidişatına göre forma şansı bulması bekleniyor. (Fanatik)

EN ÇOK OKUNANLAR

Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 9 Eylül 2020 Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı burada!
ŞANS TOPU SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! 9 Eylül 2020 Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA
Uzmanlar uyardı! Yumurtayı kartonundan çıkarıp koyuyorsanız...
Usta oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti
Gülşah Suna o isimleri topa tuttu! Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'den elenen Masterchef yarışmacısına destek!
SON DAKİKA: Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun doktorundan kritik açıklama! Corona virüs...
Dünyanın en yararlı gıdası olduğu ortaya çıktı!
SON DAKİKA HABERİ! 9 Eylül Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 9 Eylül 2020 Çarşamba Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…
Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 9 Eylül bugün ne kadar?
MasterChef’te eleme adayı kimler oldu, eleme potasına kim girdi? 9 Eylül 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de flaş Jose Sosa gelişmesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA