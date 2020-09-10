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'da sağ 2 aday!

’da scout ekibinin önerisi ile için kulübü ’a teklif yapıldı. ’un genç oyuncusu için de tekrar düğmeye basıldı.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 10.9.2020 ABONE OL
Trabzonspor'da sağ kanada 2 aday!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sağ kanat için scout ekibinin tavsiyesi ile yeni bir ismi gündeme aldı: William Pottker… Brezilya'nın Internacional takımında forma giyen 26 yaşındaki Pottker'in bonservisi için teklifin yapıldığı ve cevap beklendiği belirtildi. Kariyerinde Ermenistan, Japonya ve Portekiz gibi ülkelerde de forma giyen Pottker'in bordo-mavililere sıcak baktığı ifade edildi.

BURAK KAPACAK'A KİRALIK TEKLİF
TRABZONSPOR sağ kanada bir alternatif de Türkiye'den buldu. İsmi daha önce de gündeme gelen ancak yüksek bonservis nedeniyle vazgeçilen Bursaspor'un genç yeteneği Burak Kapacak tekrar gündeme alındı. 20 yaşındaki oyuncu için yeşil-beyazlı kulübe satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunuldu ve cevap bekleniyor.

DA COSTA İLE YOLLAR AYRILDI
Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Manuel da Costa'nın sözleşmesinin, karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu. 34 yaşındaki Portekizli stopere herhangi bir tazminat ödenmeyeceği ifade edildi.

TRONDSEN SAKATLANDI
Trabzonspor'un yeni transferi Anders Trondsen, dünkü antrenmanda şok bir sakatlık yaşadı. Norveçli orta saha, idmanın son bölümünde top sürerken bir anda kendisini yere bıraktı. Hastaneye götürülen futbolcunun diz bölgesinde ödem olduğu için MR çekilemedi. Trondsen'in sakatlığının ilk bulgularda hafif olmadığı, kesin durumunun ise bugün çekilecek MR'ın ardından belli olacağı bildirildi. Öte yandan sakatlığı bulunan Marlon'un durumu da bugün netlik kazanacak.

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Trabzonspor'da sağ kanada 2 aday!
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