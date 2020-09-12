Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'tan 2 transfer birden! Mert Yılmaz ve Marcelo...

'tan 2 birden! ve ...

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren , girişimlerini de sıklaştırdı. Sangare için Antalyaspor’dan olumsuz yanıt alan siyah-beyazlılar yeniden isminde yoğunlaştı. Çok yüksek maliyeti olan Domagoj Vida gönderilirse Guedes bitirilecek.

Giriş Tarihi: 12.9.2020 01:08 Son Güncelleme: 12.9.2020 01:26 ABONE OL
Beşiktaş'tan 2 transfer birden! Mert Yılmaz ve Marcelo...

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Bir yandan takımdaki yüksek maliyetle oyunculardan kurtulmak isteyen yönetim, diğer yandan da eksik bölgelerindeki soruna çözmeye uğraşıyor. Uzun süredir sağ bek arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Nazım Sangare için Antalyaspor'dan 'olumsuz' yanıt aldı. Bu nedenle rotasını değiştiren yönetim Mert Yılmaz'la görüşecek.

RAKAMI YÜKSELTECEK

Bayern Münih'in 2. takımında forma giyen genç futbolcu Mert Yılmaz'ı da kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş yönetimi girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar daha önce oyuncu ve menajeriyle sözlü olarak 200 bin euro yıllık ücrette anlaşırken; Alman kulübünün 1 milyon euro talep etmesi transferi zora sokmuştu. Yönetimin, Alman ekibine son olarak 500 bin euro önerdiği ve pazartesi gününe kadar yanıt beklediği öğrenildi.

SAMBACI GERİ DÖNECEK

Savunmaya Montero ve Welinton takviyeleri yapan Beşiktaş yönetimi, Vida'yı ise satarak mali yönden rahatlamak istiyor. Hırvat yıldızın yerine düşünülen stoper adayı belli oldu. Siyah-beyazlılar eski futbolcusu Marcelo'ya yeniden kanca attı. Footmercato'nun haberine göre Tousart, Terrier, Gouiri, Marçal, Rafael, Tatarusanu ve Kenny Tete ile yolları ayıran Lyon'da sıradaki ismin Marcelo olabileceği belirtildi.

33 yaşındaki Brezilyalı, Beşiktaş formasıyla 61 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

(Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları bugün ne durumda? 13 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları kaç para?
SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları düşüşünü sürdürdü! Uzmanlar dikkat çeken altın yorumu yaptı: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?
Buzdolabına koyarsanız zehre dönüştüğü ortaya çıktı
Fahriye Evcen yine yaptı yapacağını! Fahriye Evcen'in ateş efektli paylaşımında Burak Özçivit sürprizi!
Vücuttaki tüm zehri atan gıda...
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı! 12 Eylül Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları burada
Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kim, hangi yarışmacı kazandı? Masterchef’te eleme adayları kim oldu?
BİM 18 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu bu haftada dolu dolu geliyor! BİM aktüel ürünler listesinde bu Cuma neler var?
Kapalıçarşı’dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
Defne Samyeli korkunç itirafı ile ağızları açık bıraktı! Defne Samyeli: "Çocukluğumda keşke ölse dediğim biri vardı ve..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan 2 transfer birden! Mert Yılmaz ve Marcelo...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA