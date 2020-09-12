Beşiktaş'tan 2 transfer birden! Mert Yılmaz ve Marcelo...

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Bir yandan takımdaki yüksek maliyetle oyunculardan kurtulmak isteyen yönetim, diğer yandan da eksik bölgelerindeki soruna çözmeye uğraşıyor. Uzun süredir sağ bek arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Nazım Sangare için Antalyaspor'dan 'olumsuz' yanıt aldı. Bu nedenle rotasını değiştiren yönetim Mert Yılmaz'la görüşecek.

RAKAMI YÜKSELTECEK

Bayern Münih'in 2. takımında forma giyen genç futbolcu Mert Yılmaz'ı da kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş yönetimi girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar daha önce oyuncu ve menajeriyle sözlü olarak 200 bin euro yıllık ücrette anlaşırken; Alman kulübünün 1 milyon euro talep etmesi transferi zora sokmuştu. Yönetimin, Alman ekibine son olarak 500 bin euro önerdiği ve pazartesi gününe kadar yanıt beklediği öğrenildi.

SAMBACI GERİ DÖNECEK

Savunmaya Montero ve Welinton takviyeleri yapan Beşiktaş yönetimi, Vida'yı ise satarak mali yönden rahatlamak istiyor. Hırvat yıldızın yerine düşünülen stoper adayı belli oldu. Siyah-beyazlılar eski futbolcusu Marcelo'ya yeniden kanca attı. Footmercato'nun haberine göre Tousart, Terrier, Gouiri, Marçal, Rafael, Tatarusanu ve Kenny Tete ile yolları ayıran Lyon'da sıradaki ismin Marcelo olabileceği belirtildi.



33 yaşındaki Brezilyalı, Beşiktaş formasıyla 61 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

(Fotomaç)