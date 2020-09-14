Fenerbahçe'ye dev müjde! Sözleşmesini feshetti

Geçtiğimiz iki sezon oldukça kötü performans sergileyen Fenerbahçe, bu sezon ipi göğüsleyip 4. yıldızı takmak istiyor.
6 yılı bulan şampiyonluk özlemini dindirmekte kararlı olan Kanarya, sezona flaş transferlerle başlamıştı.
Kaleci hariç her mevkiye takviye yapan sarı-lacivertliler, son olarak savunma bölgesine Lemos'un ardından Tisserand'ı transfer etti.
Emre Belözoğlu da Tümer Metin'e yaptığı açıklamada, "Tisserand dışında isim bir stoper gelecek." demişti.
Inter Diego Dodin'le olan sözleşmesini feshetti. 34 yaşındaki dünyaca ünlü stoper artık serbest.
Bu sezon transferde nokta atışı hamleler yapan ve aldığı oyuncuların çoğu için bonservis ödemeyen Fenerbahçe'nin de adı Godin transferiyle anılıyordu.
Uruguaylı stoper geçen sene 36 maça çıkmış ve 2 gol kaydetmişti.