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'ye dev müjde! Sözleşmesini feshetti

Son dakika haberleri | Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Marcel Tisserand'ı renklerine bağladı. Forvet ve kanat bölgesine de takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Kanarya'da, Zanka'nın ayrılması durumunda bir stoper takviyesi daha yapılacak. Fenerbahçe'ye bu doğrultuda büyük bir müjde geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.9.2020 23:42 Son Güncelleme: 14.9.2020 23:43 ABONE OL
Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye dev müjde! Sözleşmesini feshetti

Geçtiğimiz iki sezon oldukça kötü performans sergileyen , bu sezon ipi göğüsleyip 4. yıldızı takmak istiyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye dev müjde! Sözleşmesini feshetti

6 yılı bulan şampiyonluk özlemini dindirmekte kararlı olan Kanarya, sezona flaş transferlerle başlamıştı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye dev müjde! Sözleşmesini feshetti

Kaleci hariç her mevkiye takviye yapan sarı-lacivertliler, son olarak savunma bölgesine Lemos'un ardından Tisserand'ı etti.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye dev müjde! Sözleşmesini feshetti

Zanka'nın ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 'de, bir stoper arayışı daha vardı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye dev müjde! Sözleşmesini feshetti

Emre Belözoğlu da 'e yaptığı açıklamada, "Tisserand dışında isim bir stoper gelecek." demişti.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye dev müjde! Sözleşmesini feshetti

'de o ismin Diego Godin olabileceği öğrenilirken bu konuda flaş bir gelişme yaşandı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye dev müjde! Sözleşmesini feshetti

Inter Diego Dodin'le olan sözleşmesini feshetti. 34 yaşındaki dünyaca ünlü stoper artık serbest.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye dev müjde! Sözleşmesini feshetti

Bu sezon transferde nokta atışı hamleler yapan ve aldığı oyuncuların çoğu için bonservis ödemeyen 'nin de adı Godin transferiyle anılıyordu.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye dev müjde! Sözleşmesini feshetti

Lemos ve Tisserand'la oynaması ve kadro derinliği için bir tecrübeli stoper daha düşünen Sarı-lacivertlilerin bu transferdeki rakipleri ise 'nın Cagliari ve 'nın Rennes takımları...

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye dev müjde! Sözleşmesini feshetti

Uruguaylı stoper geçen sene 36 maça çıkmış ve 2 gol kaydetmişti.

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Fenerbahçe'ye dev müjde! Sözleşmesini feshetti
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