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'den kafa karıştıran paylaşım! Sörloth...

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz sezon bordo mavili takım ile harika bir sezon geçiren Sörloth'un ismi ve ile anılıyor. ekibi Leipzig'den Sörloth ile ilgili kafa karıştıran bir paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 15.9.2020 23:31 Son Güncelleme: 15.9.2020 23:32 ABONE OL
Leipzig'den kafa karıştıran paylaşım! Sörloth...

Trabzonspor'un geçtiğimiz yıl satın alma opsiyonuyla 2 yıl kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexander Sörloth'a gösterdiği performans sonrası Avrupa devleri talip olmuştu.

İngiliz ekibi Tottenham Sörloth için devreye girerken, Bundesliga takımlarından RB Leipzig ise direkt olarak resmi teklifde bulunmuştu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Leipzig, taraftarlarda kafa karışıklığı yarattı. Alexander Sörloth'un lakabı olan "Kuzeyin Kralı" sözünü tweet atan Alman ekibi, ardından Emil Forsberg'i paylaştı.

RB Leipzig'in bu paylaşımı büyük merak uyandırdı.

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Leipzig'den kafa karıştıran paylaşım! Sörloth...
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