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Son dakika: 'yi resmen açıkladı

Son dakika haberleri: Trabzonspor, forvet 'yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu. 27 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavili kulüp, transferin detaylarını da 'a bildirdi.

Giriş Tarihi: 17.9.2020 15:16 Son Güncelleme: 17.9.2020 15:40 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor Benik Afobe'yi resmen açıkladı

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Demokratik Kongolu forvet Benik Afobe'yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu. 27 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavili kulüp, transferin detaylarını da KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Benik Tunani Afobe ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 1.300.000 euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 140.000 euro ödenecektir" denildi.

Son olarak İngiliz ekibi Stoke City forması giyen Afobe, geçen sezon yaşadığı ağır sakatlık yüzünden sadece 1 maçta forma giyebildi. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, 2010'da Arsenal'de profesyonel olduktan sonra Reading, Bolton, Wolverhampton Wanderers, Bournemouth ve Stoke City gibi takımlarda forma giymişti.

Trabzonspor Benik Afobe'yi resmen açıkladı | İZLE

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Son dakika: Trabzonspor Benik Afobe'yi resmen açıkladı
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