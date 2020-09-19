CANLI | Denizlispor-Trabzonspor

Süper Lig'de ikinci hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor.

2020-2021 sezonuna kötü başlayan iki takımın müsabakasında Denizlispor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Ligin açılış haftasında Eddie Newton'ın öğrencileri Beşiktaş'a 3-1, Prosinecki'nin talebeleri ise İzmir'de Göztepe'ye 5-1 kaybetti.

Denizli Atatürk Stadyumu'ndaki Denizlispor-Trabzonspor maçı saat 16.00'da başladı ve beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor. Maçta tecrübeli hakem Volkan Bayarslan düdük çalıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU...

Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Tapia, Bakalorz, Oğuz, Bergdich, Aissati, Murawski, Recep Niyaz, Rodallega.

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Campi, Serkan, Abdülkadir Parmak, Abdurrahim Dursun, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe.

FIRTINA'DA SAKAT ÇOK

Karadeniz ekibinde, Beşiktaş maçında kırmızı kart gören yeni transfer Flavio ve sakatlıkları bulunan Trandsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Ekuban Denizlispor karşısında forma giyemiyor.

TRABZONSPOR 25-8 ÖNDE

Trabzonspor ile Yukatel Denizli, Süper Lig tarihinde 40 kez karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 40 karşılaşmada 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 8 kez kazandı. 7 karşılaşma ise berabere bitti. Fırtına, bu maçlarda 59 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.

YENİ TRANSFERLER İLK 11'DE



Trabzospor Teknik Direktörü Eddie Newton, 3-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının kadrosunda 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Kırmızı kart cezalısı Flavio bu maçta forma giyemedi. Sakatlığı bulunan Ekuban'ın yerine ileri uçta Afobe görev yaptı. Newton, orta sahada ise Guilherme yerine yeni transferlerden Baker'i görevlendirdi. Afobe ve Baker ilk kez bordo mavili formayı giymenin heyecanını yaşadı. Trabzonspor'da sakatlığı süren Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine sol bekte Abdurrahim Dursun forma giydi. Cezalı Flavio'nun yerine ise Edgar Le bu maçta ilk 11'de şans buldu. Konuk ekipte Trondsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı da sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada görev yapamadı.



PROSİNECKİ'DEN 3 DEĞİŞİKLİK



Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise geçtiğimiz hafta Göztepe'ye karşı alınan 5-1'lik farklı mağlubiyetin ardından kadroda 3 değişiklik yaptı. Hırvat teknik adam, kalede bu hafta Pantilimon'a görev verdi. Yeşil siyahlı ekipte, Mesanovic'in yerine ise sol kanatta Sagal şans aldı. Ege ekibinde Recep Niyaz'ı ilk 11'de sahaya süren Prosinecki, Sacko'yu ise yedek kulübesine çekti.



Konuk ekip Trabzonspor bugüne kadar Denizlispor'la oynadığı 40 maçta 25 galibiyet elde etti. Denizlispor 8 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 7 kez de eşitlik bozulmadı. Geçtiğimiz sezon oynanan 2 lig maçında da Yukatel Denizlispor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.