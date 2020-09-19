Transferde son dakika: İşte Fenerbahçe'nin golcü planı! Bunu kimse beklemiyordu

SÜRPRİZ ADAY: TROY DEENEY

The Athletic'in iddiasına göre sarı-lacivertliler, Watford'un İngiliz golcüsü Troy Deeney ile ilgileniyor. Geçen sezon Premier Lig'e veda eden Watford'da haftalık 100 bin sterlin maaş aldığı belirtilen 32 yaşındaki golcü için Fenerbahçe'nin maaş konusunda bir çekincesi olmadığı kaydedildi.