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Transferde son dakika: İşte 'nin golcü planı! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika haberleri | 'nin Lazio'ya transferinin ardından arayışlarına devam eden Fenerbahçe, 4 plan belirledi. İçlerinde biri var ki o ismi kimse beklemiyordu. İşte Kanarya'nın ikili golcü planları...

Giriş Tarihi: 19.9.2020 19:57 Son Güncelleme: 19.9.2020 19:59 ABONE OL
Transferde son dakika: İşte Fenerbahçe'nin golcü planı! Bunu kimse beklemiyordu

ve 'i gönderen Kanarya'da forvet takviyesi için çalışmalar hızlandı. Sarı-Lacivertliler, Mame Thiam ve Enner 'yı renklerine bağlasa da teknik direktör Erol Bulut iki tane net santrfor istiyor.

Transferde son dakika: İşte Fenerbahçe'nin golcü planı! Bunu kimse beklemiyordu

Yönetim de 12 yeni isimle güçlendirdiği kadrosunun kalitesini iki kaliteli golcüyle yükseltmek istiyor.

Transferde son dakika: İşte Fenerbahçe'nin golcü planı! Bunu kimse beklemiyordu

Muriqi'yi 17.5 milyon Euro karşılığında Lazio'ya gönderen ve nakit akışını sağlayan gözünü yıldızlara çevirdi.

Transferde son dakika: İşte Fenerbahçe'nin golcü planı! Bunu kimse beklemiyordu

A PLANI: ZE LUIS & SAMATTA

Porto'dan Ze Luis ve 'dan Mbwana Samatta için satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerini ileten Kanarya, 3 ismi daha listede tutuyor.

Transferde son dakika: İşte Fenerbahçe'nin golcü planı! Bunu kimse beklemiyordu

B PLANI: GAMEIRO & BAS DOST

ile 1 yıl sözleşmesi kalan Kevin Gameiro ile uzun süredir görüşmeler devam ederken, Frankfurtlu 'la da temaslar sürüyor.

Transferde son dakika: İşte Fenerbahçe'nin golcü planı! Bunu kimse beklemiyordu

SON ADAY: STEFANO OKAKA

Sarı-Lacivertliler'in son hedefi ise ... Daha önce 'ın da gündemine gelen İtalyan forvet için girişimlerin başladığı kaydedildi.

Transferde son dakika: İşte Fenerbahçe'nin golcü planı! Bunu kimse beklemiyordu

SÜRPRİZ ADAY: TROY DEENEY

The Athletic'in iddiasına göre sarı-lacivertliler, Watford'un İngiliz golcüsü ile ilgileniyor. Geçen sezon 'e veda eden Watford'da haftalık 100 bin sterlin maaş aldığı belirtilen 32 yaşındaki golcü için 'nin maaş konusunda bir çekincesi olmadığı kaydedildi.

Transferde son dakika: İşte Fenerbahçe'nin golcü planı! Bunu kimse beklemiyordu

Golcülüğünün ötesinde enerjik ve güçlü yapısıyla öne çıkan , zaman zaman uzun süreli gol sorunları yaşasa da taraftarların en çok sevdiği oyuncuların arasında yer almayı başarıyor.

Transferde son dakika: İşte Fenerbahçe'nin golcü planı! Bunu kimse beklemiyordu

27 EYLÜL'DE SAHADA OLACAKLAR

Forvet transferi için bu 6 isim için pazarlıklar yapan , 2 golcüyü kadrosuna katacak. Kanarya'nın hedefi bu 2 golcüyü de 27 Eylül'de oynanacak derbisine yetiştirmek.

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Transferde son dakika: İşte Fenerbahçe'nin golcü planı! Bunu kimse beklemiyordu
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