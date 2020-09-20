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'ya görev verecek mi? açıkladı

'in 2. haftasında deplasmanda son şampiyon ile karşılaşacak 'da tenik direktör , maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 20.9.2020 19:00 ABONE OL
Etebo'ya görev verecek mi? Fatih Terim açıkladı

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda son şampiyon Başakşehir ile karşılaşacak Galatasaray'da tenik direktör Fatih Terim, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Terim, yeni transfer Etebo'nun maçta görev alıp almayacağını da açıkladı.

İşte Terim'in sözleri
"Gönül ister ki 1 haftada 1 maç oynayalım, dinlenelim, eşit şartlarda olalım ama maalesef böyle. Bunlara alışmak lazım. Bunu daima bir sebep olarak kullanmamak lazım."

Oyuncularıma da bunu söylüyorum. 2 idman yapabildik. Bu hafta bizim için daha ciddi bir hafta. Hem bugün, hem Perşembe hem de hafta sonu bizim ne durumda olduğumuzu geri bildirim olarak gösterecek."

"Burada geçen sezon enteresan bir maç oynadık. 42 defa ceza alanına girip 22 şut atan bir takım olarak sonuç alamamıştık"

"Etebo'yu maçta kullanmak için kadroya aldım. İmkan olursa görmek istiyorum. Arkadaşlarına da alışması açısında oynamasını arzu ediyoruz. Bakalım olaylar nasıl gelişecek"

Başakşehir - Galatasaray | CANLI

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Etebo'ya görev verecek mi? Fatih Terim açıkladı
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