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'ın hedefi Boca Juniors'tan

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz sezona orta sahada Nzonzi, Seri ve Lemina üçlüsü ile başlayan sarı kırmızılı takımda bu isimlerle yollar ayrıldı. Orta sahada oluşan boşluk için Galatasaray, Boca Juniors forması giyen Kolombiyalı 'yu gündemine aldı.

Giriş Tarihi: 23.9.2020 01:53 Son Güncelleme: 23.9.2020 01:53 ABONE OL
Galatasaray'ın hedefi Boca Juniors'tan Jorman Campuzano

Süper Lig'e muhteşem bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Etebo'dan sonra yeni bir orta saha daha arayan sarı kırmızılılar rotasını Arjantin'e çevirdi. İtalya'nın ünlü gazetecilerinden Gianluigi Longari, Boca Juniors forması giyen Jorman Campuzano'nun Galatasaray'ın radarında olduğunu yazdı. Galatasaray, zorunlu satın alma opsiyonlu olarak futbolcuyu kiralamak istiyor.

JORMAN CAMPUZANO KİMDİR?
30 Nisan 1996 yılında dünyaya gelen Kolombiyalı Jorman Campuzano, Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors'da forma giyiyor. Ön libero pozisyonunda görev yapan Jorman Campuzano sağ ayağını etkili kullanıyor. Boca Juniors Jorman Campuzano'yu Atletico National kulübünden 3,5 milyon euro'ya transfer etti. Jorman Campuzano, 67 maçta 1 gol 3 asist ile oynadı.

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Galatasaray'ın hedefi Boca Juniors'tan Jorman Campuzano
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