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: 3 ismi yarınki maçta kullanmayacağız

maçı öncesi basın toplantısında konuşan , "Yarın kullanma imkanı olmayan Atiba var. Ufak ağrıları olduğunu bize söyledi. N'Koudou da iki gündür antrenmanlara çıkıyor. Bir süredir bizimle değildi. De Souza'nın da hem evrak işlemleri sürüyor hem de hazırlık dönemi devam ediyor. Kesin kullanmayacağımız oyuncular bunlar." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 23.9.2020 17:14 Son Güncelleme: 23.9.2020 17:17 ABONE OL
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin: 3 ismi yarınki maçta kullanmayacağız

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, takımının UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarın Portekiz temsilcisi Rio Ave ile yapacağı karşılaşmanın zor geçeceğini ve iyi hazırlanarak turu atlamak istediklerini söyledi.

Şahin, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, turu geçmek için tek maçlık bir mücadele vereceklerine dikkati çekerek, "Önem verdiğimiz, iyi hazırladığımızı düşündüğümüz bir maça çıkacağız. Rakibin son 4 maçını izledik. Saygı duyulması gereken ekip, farkındayız. Seyircimizden yoksun sahaya çıkacağız, buna rağmen içeride oynamanın az da olsa avantajı var. Bunu kullanmak istiyoruz." dedi.

Rio Ave'nin geçen sezon Portekiz liginde topa en çok sahip olan takımlardan biri olduğunu vurgulayan Şahin, "Az gol yiyen, birlikte oynamaya çalışan, iyi bir takım. Bunun bilinciyle hazırlıkları tamamladık. Hazırlıkları tamamlayıp yarın turu geçen taraf olmak istiyoruz." diye konuştu.

Takımın son durumuyla ilgili bilgi veren Şahin, "Yarın kullanma imkanı olmayan Atiba var. Ufak ağrıları olduğunu bize söyledi. N'Koudou da iki gündür antrenmanlara çıkıyor. Bir süredir bizimle değildi. De Souza'nın da hem evrak işlemleri sürüyor hem de hazırlık dönemi devam ediyor. Kesin kullanmayacağımız oyuncular bunlar." değerlendirmesinde bulundu.

Sezon başı itibarıyla takımdaki eksikleri gördüklerini kaydeden Şahin, "Bunun analizlerini de yapıyoruz. Hemen bir iki maçta bunlar çözülecek şeyler değil. Oyuncular azimle çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Takımın eski oyuncularından Vincent Aboubakar'ın yeniden transfer olma ihtimaliyle ilgili soruyu yanıtlayan Şahin, "Yakın zamanda olup olmayacağı, kimlerin gelip gelmeyeceğini hep beraber göreceğiz." demekle yetindi.

MENSAH: BU TARZ MAÇLAR KOLAY OLMUYOR

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Bernard Mensah ise maçın zor olacağını bildiklerini belirterek, "Hazırız. Bu tarz maçlar kolay olmuyor. Rio Ave iyi bir rakip, Portekiz'den tanıdığım bir rakip, bu sezon birkaç maçını da izledim. Hücuma hızlı çıkıyorlar. İç saha maçı olmasına rağmen kolay olacağını zannetmiyorum." dedi.

Mensah, uzun yıllar Beşiktaş'ta kalmayı amaçladığını dile getirdi.

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Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin: 3 ismi yarınki maçta kullanmayacağız
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