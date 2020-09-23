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Son dakika: 'ın yeni transferi 'da!

Son dakika haberleri | 'e 2 maçta aldığı 4 puanla başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyordu. Takıma bir golcü katmak isteyen siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı 'a geldi. Yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 24.9.2020 01:01 Son Güncelleme: 24.9.2020 01:29 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Aboubakar İstanbul'da!

Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Aboubakar İstanbul'da

Portekiz'in Porto kentinden kalkan özel uçakla saat 00.50'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşan Aboubakar'ı siyah beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı. Daha önce de kiralık olarak Beşiktaş formasını giyen Aboubakar, "Bırakmam Seni" tişörtüyle basın mensuplarına kartal pozu verdi ve havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele doğru hareket etti.

28 yaşındaki Kamerunlu golcünün yarın sağlık kontrollerinden sorunsuz geçmesi halinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Aboubakar İstanbul'da!
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