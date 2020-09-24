Lyon Marcao'ya talip oldu

Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla Avrupa takımlarının dikkatini çeken Marcao'ya Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique Lyon talip oldu.

Fransız basınında yer alan haberlere göre defansında Fernando Marçal gibi önemli bir ismi Wolverhampton'a gönderen Lyon, bu mevkiyi güçlendirmek için harekete geçti.

Kadrosunda Marcelo, Jason Denayer, Joachim Andersen ve Sinaly Diomande gibi isimler bulunan Fransız ekibinin, bu oyunculardan birini göndermesi halinde Marcao için temasa geçeceği kaydedildi.

Adı son dönemlerde Serie A devi Roma ile de anılan 24 yaşındaki Marcao'nun Galatasaray'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-kırmızlılar, Marcao'nun olası transferinde en 15 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

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