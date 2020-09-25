Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray Fenerbahçe derbisi hakkında bilgiler!

Galatasaray Fenerbahça derbisi için geri sayım... Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlamaya hazırlanıyor. Lige iyi başlayarak iki maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, bunu ezeli rakibi karşısında da sürdürmek istiyor. Fenerbahçe ise yeni transferleri ile beraber sezonun ilk derbi galibiyetini almak için sahada olacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİ MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA VE CANLI YAYIN KANALI NE?

Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül 2020 Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Saat 19:00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

- Fatih Terim'in derbi karnesi

Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 63 müsabaka oynadı.

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 67 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 23 galibiyet, 24 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü.

- Fenerbahçe karşısında 31 derbi

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 31 maç yaptı.

Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 11'ini kazanırken, 11'inde berabere kaldı, 9'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş ile oynadığı 32 derbide ise 12 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

- Fatih Terim ile Erol Bulut arasındaki 10. randevu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut, 10. kez saha kenarında karşı karşıya gelecek.

Erol Bulut, daha önce Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'un başında, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 9 maça çıktı.

Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan bu maçların 5'ini kazanırken, 3'ünü kaybetti, birinden ise beraberlikle ayrıldı.

- Derbide kartlar havada uçuşuyor

İki takımın 42'si Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 53 randevusunda hakemler toplam 42 kırmızı, 309 sarı kart gösterdi.

Rekabetteki son 53 maçta iki takımın futbolcuları 21'er kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda 2'şer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kez kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ve Bruno Alves 2'şer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano ve Deniz Türüç ise birer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

- Son derbide 2 kırmızı, 10 sarı kart

İki takım arasında oynanan son müsabakada futbolculara 2 kırmızı ve 10 sarı kart gösterildi.

Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısında Ülker Stadı'nda oynanan ve Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta hakem Halil Umut Meler, 2 takımdan birer futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Galatasaray'dan Belhanda'yı ve Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü kırmızı kartla cezalandıran Halil Umut Meler, derbide 10 futbolcuya da sarı kart gösterdi. Galatasaray'da Ryan Donk, Mariano Filho, Henry Onyekuru, Jean Michael Seri ve Radamel Falcao, Fenerbahçe'de ise Serdar Aziz, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Nabil Dirar ile Mauricio Isla sarı kart gördü.

- Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 3'üncü haftasında pazar günü saat 19.00'da Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler derbi için saat 11.00'de Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular ardından istasyon çalışmasına geçti. Antrenmanın basına açık son bölümünde ise Fenerbahçeli oyuncular pas istasyon çalışması gerçekleştirdi.

- Samatta ilk idmanında

Sarı-lacivertlilerin İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan transfer ettiği Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta, arkadaşlarıyla tanışıp takımla ilk çalışmasına çıktı.

Diğer taraftan, hafif ağrıları bulunan Garry Rodrigues, Nabil Dirar ve Serdar Aziz antrenmanda yer almazken, Gökhan Gönül ise salonda özel program dahilinde çalıştı. Genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz ise milli takım vize işlemleri nedeniyle idmana katılmadı.