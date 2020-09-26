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Akhisarspor: 2 - : 0 | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 3. haftasında Akhisarspor, sahasında 'u 2-0 yendi. ekibi bu sonuçla ligdeki aldı.

Giriş Tarihi: 26.9.2020 22:05 ABONE OL
Akhisarspor: 2 - Balıkesirspor: 0 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Akhisarspor, sahasında Balıkesirspor'u 2-0 yendi. Manisa ekibi bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Akhisarspor'un golleri 56'da Hadzic ve 82'de Onurcan Güler'den geldi.

Bu sonuçla Akhisarspor, ligdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti.

Balıkesirspor ise 3 puanda kaldı.

Akhisarspor: 2 - Balıkesirspor: 0

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Caner Ak, Seyfettin Ünal, Ali Tuna

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Göksu Mutlu, Taha Yalçıner (Dk. 90 Bora Yılmaz), Kadir Keleş, Rotman, Ali Kaan Güneren (Dk. 75 Onurcan Güler), Alperen Babacan, Bjarnason (Dk. 84 Hasan Ali Adıgüzel), Hadzic (Dk. 75 Mert Efe Çölbeyi), Bertuğ Bayar (Dk. 46 Çekdar Orhan)

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Nwankwo, Kağan Kayalı, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, Mrsic (Dk. 84 Bilalli), Kethevoama (Dk. 68 Anıl Taşdemir), Serdar Güncü, Celal Emir Dede, Ezeh, Otoo

Goller: Dk. 56 Hadzic, Dk.82 Onurcan Güler (Akhisarspor),

Sarı kartlar: Dk. 14 Göksu Mutlu, Dk. 80 Bjarnason, Dk. 89 Mert Efe Çölbeyi, Dk. 90+2 Çekdar Orhan (Akhisarspor), Dk. 24 Kethevoama, Dk. 89 Berat Aydoğdu (Balıkesirspor)

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Akhisarspor: 2 - Balıkesirspor: 0 | MAÇ SONUCU
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