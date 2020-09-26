Akhisarspor: 2 - Balıkesirspor: 0 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Akhisarspor, sahasında Balıkesirspor'u 2-0 yendi. Manisa ekibi bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Akhisarspor'un golleri 56'da Hadzic ve 82'de Onurcan Güler'den geldi.
Bu sonuçla Akhisarspor, ligdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti.
Balıkesirspor ise 3 puanda kaldı.
Akhisarspor: 2 - Balıkesirspor: 0
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Caner Ak, Seyfettin Ünal, Ali Tuna
Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Göksu Mutlu, Taha Yalçıner (Dk. 90 Bora Yılmaz), Kadir Keleş, Rotman, Ali Kaan Güneren (Dk. 75 Onurcan Güler), Alperen Babacan, Bjarnason (Dk. 84 Hasan Ali Adıgüzel), Hadzic (Dk. 75 Mert Efe Çölbeyi), Bertuğ Bayar (Dk. 46 Çekdar Orhan)
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Nwankwo, Kağan Kayalı, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, Mrsic (Dk. 84 Bilalli), Kethevoama (Dk. 68 Anıl Taşdemir), Serdar Güncü, Celal Emir Dede, Ezeh, Otoo
Goller: Dk. 56 Hadzic, Dk.82 Onurcan Güler (Akhisarspor),
Sarı kartlar: Dk. 14 Göksu Mutlu, Dk. 80 Bjarnason, Dk. 89 Mert Efe Çölbeyi, Dk. 90+2 Çekdar Orhan (Akhisarspor), Dk. 24 Kethevoama, Dk. 89 Berat Aydoğdu (Balıkesirspor)