Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Schalke 04 David Wagner ile yollarını ayırdı

04 ile yollarını ayırdı

Bunfesliga ekiplerinden 04, ile yollarını ayırdı. Ozan Kabak'ın formasını giydiği Alman ekibi yaptığı açıklamada, "Hepimiz sporda geri dönüşü David Wagner ile birlikte başarabileceğimizi umuyorduk. Ne yazık ki, ilk iki maç günü gerekli performansı ve sonuçları üretemedi. Bu nedenle personel açısından yeni bir başlangıç yapmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 11:59 ABONE OL
Schalke 04 David Wagner ile yollarını ayırdı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04 teknik direktör David Wagner'in görevine son verdi.

Schalke kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, David Wagner ve ekibinin görevine son verildiği ifade edilerek yerine gelecek hocanın daha sona belirleneceği ifade edildi.

Schalke İletişim Başkanı Jochen Schneider Wagner'in görevine son verilmesiyle ilgili olarak, "Hepimiz sporda geri dönüşü David Wagner ile birlikte başarabileceğimizi umuyorduk. Ne yazık ki, yeni sezonun ilk iki maç günü gerekli performansı ve sonuçları üretemedi. Bu nedenle personel açısından yeni bir başlangıç yapmaya karar verdik. Hayal kırıklığı yaratan sonuçlara rağmen, bu karar bizim için hiç de kolay değildi." ifadelerini kullandı.

Schalke 04 sezonun ilk maçında Bayern Münih'e 8-0, dün oynanan maçta da Werder Bremen'e 3-1 mağlup olmuştu.

Schalke 04 bu sonuçlarla ligde son sırada bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

GÜNLÜK TABLO SON DAKİKA | Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı son durum! 26 Eylül Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?
Ziya Selçuk'tan son dakika okullar açıklaması geldi! 8. 9. ve 12. sınıflar okula ne zaman gidecek? 2020 Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak?
Sergen Yalçın gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! İşte Sergen Yalçın ile Aslı Turanlı aşkının belgesi...
Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması! Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? 9,10,11 ve 12.sınıflar okula başlayacak mı?
Son dakika! İstanbul'da hangi ilçeler depremde risk altında? Olası büyük İstanbul depremi öncesi deprem haritası yayınlandı!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 26 Eylül Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları ve MPİ kazanan numaralar hızlı bilet sorgulama
CHP'den şehit babasına gözdağı: 1 otobüs ve 10 avukatla geldiler! Sosyal medyada şehit babasına destek çığ gibi...
Hande Erçel 'Bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç’a dava açmıştı… Mahkeme kararını verdi!
Halil Sezai'nin dövdüğü Hüseyin Meriç'ten son dakika açıklaması! "Tamamen sahte görüntüler..."
Milyoner'de Cem Yılmaz sürprizi! Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ünlü komedyen o soruyu yanıtladı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Schalke 04 David Wagner ile yollarını ayırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA